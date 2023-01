Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por una página web que promueve la venta de DiaformRX, un producto que se presenta como “medicamento” y que promete “curar la diabetes para siempre en tres meses”. Es falso. No es un medicamento reconocido como tal por el Ministerio de Sanidad español y su publicidad suplanta sin su consentimiento la imagen de un periódico nacional y de dos personajes públicos. Desde la Federación Española de Diabetes desaconsejan el uso de este producto y advierten del peligro de este tipo de “curas milagrosas”.

“¡El famoso español Pablo Motos curó la diabetes y salvó su pierna de una amputación! Le ayudó un remedio natural del principal médico del país, Bartolomé Beltrán”, leemos en la web que promueve el producto, que usa una imagen de cabecera que imita la mancheta del diario El Mundo. El texto expone que “la diabetes mellitus era incurable” pero “todo cambió con la llegada del medicamento único DiaformRX”. Añade que este producto “elimina la resistencia a la insulina y hace posible curar la diabetes PARA SIEMPRE en tres meses”. La web difunde unas supuestas declaraciones que atribuye al presentador Pablo Motos y al doctor Bartolomé Beltrán. No es cierto. La web no tiene relación con el diario El Mundo y no hay pruebas de que estas dos personalidades hayan realizado esas declaraciones apoyando al falso remedio.

DiaformRX no es un medicamento DiaformRX no está reconocido como medicamento por el Ministerio de Sanidad español. Su nombre no consta en el Buscador de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Tampoco aparece como complemento alimenticio en el Buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). Hemos preguntado a la Federación Española de Diabetes por la web que promueve DiaformRX y su gerente, Mercedes Maderuelo, asegura que se trata de “una información total y absolutamente engañosa”. Explica que en la Federación Española de Diabetes “no tenían constancia” de la existencia de DiaformRX y recalca que la diabetes “no tiene cura”. Se trata de una patología crónica con la que “vas a convivir toda la vida”, afirma. Maderuelo recuerda que “la prescripción del tratamiento” contra la diabetes “la realiza un profesional sanitario, no una página web” e insiste en “poner en cuarentena cualquier información en la que aparezca la expresión `cura milagrosa’”. Aquí puedes leer cuáles son los tratamientos que se aplican en la actualidad según el tipo de diabetes. Ningún resultado de DiaformRX en el Buscador de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. VerificaRTVE Maderuelo también señala que “está prohibido publicitar por redes y medios de comunicación los productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud para tratamientos crónicos”, como es el caso de la diabetes, el cáncer o la esclerosis múltiple. Además, advierte que el paciente diabético “puede poner en riesgo su salud si abandona su tratamiento habitual porque sus niveles de glucosa en sangre se van a disparar”. Entre los principales peligros derivados de esta decisión, subraya que “a largo plazo pueden darse una serie de complicaciones cardiovasculares, así como retinopatía diabética, pie diabético, amputaciones”, etc. En la página web del Ministerio de Sanidad hay disponible más información sobre el diagnóstico, la detección y la prevención de esta patología.

La web del falso remedio suplanta a un diario y a dos personajes públicos La web que vende DiaformRX suplanta en su cabecera la imagen de la mancheta del diario El Mundo. Su dirección URL no tiene relación alguna con la de este periódico (www.elmundo.es) y dos herramientas distintas de análisis web concluyen que la página es “maliciosa”, como puedes ver en la siguiente imagen. La dirección URL de la página web que difunde este falso contenido aparece como ¿maliciosa¿ en las herramientas de análisis web Virus Total y URL Scan IO. VerificaRTVE Si pinchamos en la mancheta que suplanta la de El Mundo, la web nos dirige a un apartado para tramitar la compra de este producto. Utiliza la misma técnica de venta indirecta de otros falsos remedios, al solicitar al comprador su nombre y número de teléfono para que un agente le llame para realizar la compra. También hemos observado quejas en la web Lista Spam (dedicada a luchar contra las llamadas no deseadas) de personas que denuncian que han recibido llamadas no solicitadas que les ofrecen DiaformRX y que aseguran que es una “estafa”. Apartado de la web que suplanta al diario El Mundo donde se tramita la compra de este falso medicamento. VerificaRTVE La web que promueve el falso remedio suplanta también la identidad del presentador de televisión Pablo Motos utilizando varias fotografías que ha sido extraídas de sus redes sociales y atribuyéndole unas declaraciones de las que no hay pruebas que haya realizado. Las imágenes que usa la web no tienen relación alguna con este producto, sino que fueron publicadas por el propio presentador en noviembre de 2020 tras superar una operación de hombro. Aquí puedes comprobar que las imágenes están capturadas del vídeo que publica el presentador en su perfil de Instagram . Además, no encontramos referencias en sus redes sociales a este producto. Bartolomé Beltrán es otro de los nombres que aparecen citados en la web que promueve el pseudomedicamento. La web hace referencia a este médico como el “precursor” del desarrollo de esta falsa cura. También aparece como portada de una revista junto a una imagen del producto DiaformRX, pero hemos buscado por la edición, año y mes que aparece en la publicación y el doctor Beltrán no protagoniza ninguna portada en ese periodo.