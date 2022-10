Mensajes de redes están promocionando un producto que promete acabar con los problemas cardíacos “de forma natural” y que dice contar con el respaldo del doctor Enrique Asín Cardiel, un reputado cardiólogo. Pero no es cierto, es un bulo. El producto no es medicamento, no ha sido avalado por el doctor Asín Cardiel y no hay pruebas de que cumpla las propiedades que promete.

“Un cardiólogo explica cómo tratar la hipertensión en casa y deshacerse de los problemas cardíacos de forma natural”, dice un mensaje de Facebook que adjunta una foto de un doctor al que presenta como “un cardiólogo revela el secreto de una limpieza vascular segura en casa”. El texto remite a una web con el logotipo de la Asociación Española de Cardiología y una fotografía del doctor Asín Cardiel. Es falso. Este cardiólogo confirma a VerificaRTVE que no respalda el producto anunciado en redes y en Internet.

La página web atribuye al doctor declaraciones que no ha realizado, como nos ratifica este especialista. La web asegura, por ejemplo, que Asín Cardiel “está absolutamente seguro de que cualquier persona puede llevar a cabo una limpieza curativa de los vasos sanguíneos en casa y mejorar en gran medida su salud y bienestar”. Sostiene además que el falso remedio “no contiene sustancias químicas” y que, por ello, es “tan beneficioso para el organismo”. La web incluso prohíbe la reventa de este producto advirtiendo al usuario de que “¡Sacar provecho de los ancianos es inhumano!”. Todas esas afirmaciones de la web forman parte de su campaña para promocionar un falso medicamento, una estafa con un producto cuya eficacia no está probada.

El doctor suplantado denuncia que es una estafa En VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con la Unidad de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís, que lidera el doctor Asín Cardiel. Nos confirma que “es una estafa”. El propio cardiólogo deja claro que “todo es absolutamente falso”. “Han puesto en mi boca algo que yo no he dicho, yo no conozco este producto para nada”, denuncia el doctor, “lo que dicen ahí en absoluto son afirmaciones mías”. Según cuenta, es la tercera vez que suplantan su identidad para vender un falso fármaco: “cogen de Internet una foto, escriben lo que quieran y dicen que lo has dicho tú”. La Unidad de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís ha alertado de la “estafa” del producto Cardione en esta nota informativa en la que el doctor Asín Cardiel advierte a los ciudadanos de que se trata de “un fraude”. “Cualesquiera publicaciones o recomendaciones aparecidas en páginas web o redes sociales (que no sean mi página web profesional) obedecen a un fraude en el que usurpando mi identidad sin mi consentimiento ni conocimiento, se ha usado mi nombre e imagen y prestigio profesional”, asegura. El comunicado aclara que el caso se ha trasladado a la Asesoría Jurídica y el cardiólogo nos confirma que ha presentado una denuncia.

Cardione no es un medicamento La página web que oferta Cardione asegura que “solo hay un medicamento en España que hace bien” la tarea de “limpieza de vasos sanguíneos”. Mantiene que Cardione “limpia y recupera los vasos sanguíneos”, restaura los órganos internos y articulaciones, derrite el exceso de grasa, restaura la vista y la memoria y hasta la “potencia” en los hombres. Cardione no aparece catalogado como medicamento en el registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Tampoco está reconocido como complemento nutricional en el registro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Asín Cardiel nos asegura que Cardione “no es un medicamento, es un producto natural” y que se trata de un “extracto de espino blanco”. El doctor confirma que “no es un fármaco que esté aprobado por ninguna agencia oficial del medicamento”. “No hay ninguna prueba que yo conozca de la utilidad de este producto", advierte, antes de señalar que desconoce qué filtro de Sanidad haya podido pasar el producto. Asín Cardiel subraya que “no tiene demostración alguna de su eficacia”, se abstiene de llamarlo fármaco “porque no es un fármaco” y define como “un auténtico fraude” las afirmaciones hechas en la web como que el producto cura la esclerosis o limpia las arterias.