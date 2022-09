Mensajes de redes y páginas web promueven la venta de un producto que se presenta como “remedio” para acabar con los dolores de articulaciones “en diez días” y que dice tener el respaldo del doctor Pedro Guilllén, un reputado especialista en Traumatología. Es falso. El producto no es un medicamento y no cuenta con el aval de este profesional. Su campaña publicitaria suplanta la imagen de Guillén con unas falsas declaraciones y un montaje fotográfico.

El producto difundido en redes y páginas de Internet es un aerosol con el nombre comercial de Hondrox presentado como “remedio” para eliminar “el dolor en las articulaciones, manos y pies en 10 días”. “Le librará de cualquier enfermedad del tejido cartilaginoso en un mes y medio, dos meses”, promete una web que anuncia el producto.

Desde la oficina de comunicación de la Clínica Cemtro de Madrid, cuyo fundador es el Dr. Guillén, nos han hecho llegar un documento digital en que aparecen unas supuestas declaraciones atribuidas a este especialista apoyando el uso de Hondrox. Es una falsificación. También se ha manipulado una foto suya en la que sale con un espray del producto en una mano. En VerificaRTVE hemos comprobado que la foto es un montaje basado en esta foto real que ilustraba una entrevista para la revista digital “Redacción Médica” a la que se ha superpuesto el falso medicamento. Tanto el doctor Guillén como la Clínica Cemtro de Madrid desmienten que haya realizado las declaraciones que le atribuye la web como apoyo a Hondrox.

¿Qué es Hondrox?

Hondrox no es medicamento. No está reconocido como tal por el Ministerio de Sanidad, ya que su nombre no consta en el Buscador de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Tampoco aparece como suplemento alimenticio en el buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), como puedes comprobar en la siguiente imagen.

Arriba, ningún resultado de Hontrox en el Buscador de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Abajo, tampoco hay resultados en el buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. VerificaRTVE

En conversación telefónica con VerificaRTVE, el doctor Guillén asegura que ya ha denunciado ante la Policía una suplantación de su imagen para promocionar un producto que define como “un engaño”. Explica que ha comunicado lo sucedido a la Secretaría de Estado de Sanidad y recalca que el producto “no existe”. “Es falso, no hay posibilidad de que un espray cure una artrosis”, afirma. Este especialista en Traumatología cuenta que ha hablado con un agente comercial de Hondrox para hacerle saber que no respalda el producto y que están suplantando su identidad y asegura que esa persona se ha negado a creer que él sea el doctor Guillén. Recuerda además que Hondrox no está registrado en España como medicamento autorizado por el Ministerio de Sanidad y tampoco como suplemento alimenticio.