Mensajes de redes y páginas web promueven la venta de un producto que promete acabar “para siempre” con el dolor de articulaciones y que se presenta como si estuviera apoyado por el cardiólogo Valentín Fuster y el periodista de RTVE Xabier Fortes. Es falso. El producto no es un medicamento, su eficacia no está demostrada y no ha sido difundido ni respaldado por estos dos profesionales.

Las páginas que difunden este producto dicen que “Hondrostrong es un bálsamo revolucionario” para acabar “para siempre” con los dolores de articulaciones. Presentan este mensaje como si fueran unas declaraciones del doctor Valentín Fuster en una supuesta entrevista que ilustran con una foto de Xabier Fortes, el presentador de La Noche en 24 Horas, durante la emisión de su programa. Es falso.

El director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) no ha intervenido en este programa de RTVE para respaldar Hondrostrong ni tampoco es el creador de este producto. Tampoco ha apoyado ni promovido este producto el presentador de La Noche en 24 Horas.

La entrevista difundida por estas páginas web es una invención. Lo constatamos al hacer una búsqueda en Internet de varias frases de esa falsa entrevista. Los mismos textuales los encontramos en otras páginas web, pero presentados como declaraciones de otros profesionales médicos para apoyar otros falsos remedios. Puedes comprobarlo con esta cita de la falsa entrevista de la web de Hondrostrong que también aparece en la publicidad del falso remedio Osteoton.