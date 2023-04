Mensajes de redes sociales están difundiendo una página web que se presenta imitando la imagen del portal informativo de RTVE para promover la venta de un producto que promete al comprador que adelgazará 15 kilos sin hacer dieta ni ejercicio físico. Es falso. La web suplanta la imagen de Radiotelevisión Española y de un experto nutricionista para promover la venta de un falso remedio sin eficacia probada.

"¡La grasa no es por la alimentación! Puede deshacerse de hasta 15 kg de grasa sin químicos, hambre y ejercicios físicos”, asegura la web que promueve el producto, en un texto que aparece presentado imitando la imagen de una noticia de RTVE.es. La web dice que el producto es un "remedio que estimula la pérdida de peso natural” y que actúa como "súper antioxidante que quema grasas y normaliza la actividad de todo el cuerpo”. La página muestra unas supuestas declaraciones que atribuye al nutricionista Pablo Ojeda como respaldo a este producto.

Radiotelevisión Española no ha difundido ninguna noticia sobre este producto, que tiene el nombre comercial de Idealfit, ni ha publicado el texto que muestra la web difundida en redes. Haciendo una búsqueda detallada del término "Idealfit” en la web de Rtve.es constatamos que el portal de la corporación pública no ha publicado ningún contenido que contenga esa palabra. También hemos corroborado que el titular y las frases del texto que aparece en esa web que suplanta a RTVE no aparecen publicadas en Rtve.es.

La suplantación como gancho para vender este falso remedio El nutricionista Pablo Ojeda, cuya imagen suplanta la web que promueve este falso remedio, confirma por teléfono a VerificaRTVE que han utilizado su imagen sin su consentimiento y que ha denunciado ante las fuerzas de seguridad lo que define como una "estafa”. "Ya está la denuncia interpuesta en delitos informáticos, han suplantado mi identidad y me dan la cualificación de doctor y yo no soy médico”, explica. Este nutricionista advierte de que "el gran peligro es la estafa económica” que supone este producto. "La L-carnitina (este producto contiene alrededor de un 70 por ciento) puedes comprarla en cualquier tienda especializada por 10 euros y esto lo venden por 117 euros. Por lo tanto, "es una estafa de libro”. Captura de la web fraudulenta en la que aparece el nutricionista Pablo Ojeda, cuya imagen han utilizado sin consentimiento VerificaRTVE Idealfit no solo suplanta la imagen del portal digital de RTVE y del nutricionista Pablo Ojeda, sino que también utiliza imágenes de Mejor Contigo, un programa de TVE que terminó sus emisiones en febrero de 2022, para presentarlas como actuales y como un apoyo a este falso remedio. De hecho, utiliza una imagen de la psicóloga y escritora Irene Villa en la emisión de ese programa para presentarla como "la doctora Diana Murillo", "nutricionista y endocrinólogo" (sic) con 18 años de "experiencia laboral”. Lo ratifica el nutricionista Ojeda: "Han falsificado todas las fotos. Las fotos que salen son de Mejor Contigo, de mi primer programa, que fui con Irene Villa, también han falsificado su identidad. Todas las leyendas son mentira. Han hecho fotomontajes del programa como si yo hablara con Ion y el producto en medio. Han falsificado todo”. Imagen manipulada en la web fraudulenta que falsifica la identidad de Irene Villa VerificaRTVE

IdealFit no es un medicamento IdealFit no es un medicamento ni tampoco un suplemento nutricional. Este producto no está catalogado como medicamento en el Registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Tampoco está incluido como suplemento nutricional en el Buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, como te mostramos en la siguiente imagen. Captura que demuestra que el producto no consta en el Registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios VerificaRTVE Carlos Fernández Moriano, responsable de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, confirma a VerificaRTVE que este producto no es un medicamento ni un suplemento nutricional. Señala además que los componentes que el producto anuncia en su web no representan "pruebas suficientes que permitan realizar una alegación de propiedades saludables relacionada con la pérdida de peso". Captura que demuestra que el producto no consta en el Buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria VerificaRTVE El nutricionista Pablo Ojeda también se pronuncia en el mismo sentido. "Es un producto totalmente ilegal. Lo anuncian como producto sanitario y no lo es”, nos explica. "La L-carnitina se puede vender como complemento alimenticio, pero para ello tiene que estar registrado en el Ministerio de Consumo y este producto no lo está”, avisa. Ojeda advierte de que "no existe ningún producto en el mundo que te haga perder 15 kilos en una semana” y señala que los responsables de Idealfit "falsifican el sello de la Unión Europea, algo que está muy perseguido”.