Nos habéis consultado al WhatsApp de VerificaRTVE por una página web que promueve la venta de un “protocolo para una vista siempre joven” que se presenta como “método 100% natural” y que promete “frenar y revertir la pérdida de visión” de las enfermedades oculares más graves. Es falso. Dos expertos en Oftalmología, una especialista en Nutrición y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos aseguran a VerificaRTVE que no existe un remedio natural que cure y revierta la pérdida de visión asociada a patologías oculares como las cataratas, el glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad.

“Protocolo para una Vista siempre Joven, del doctor Pescatore”, leemos en el encabezado de la web por la que nos habéis preguntado. El texto señala que ese “protocolo” coloca al ciudadano "a un paso de frenar y revertir la pérdida de visión” por el “extraordinario precio especial de tan solo 189 euros”. Por ese importe, el cliente "también recibirá 3 informes complementarios en formato PDF + 3 lecciones extra de regalo”, todo ello para "volver a ver como cuando era joven”. La web promete "recuperar la capacidad visual perdida con los años y a enfrentarse con éxito y de forma 100% natural a las enfermedades más graves de la vista: cataratas, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad (DMAE)”.

No existe un remedio natural que cure todas las enfermedades oculares

Es falso que exista un protocolo o remedio natural para curar “las enfermedades más graves de la vista como cataratas, glaucoma o degeneración macular asociada a la edad”. Así nos lo explica la doctora en Ciencias de la Visión Elena Salobrar-García, quien asegura que “cada patología tiene un tratamiento”. El divulgador científico del Consejo General de Colegios Farmacéuticos Carlos Fernández también aclara a VerificaRTVE que “no se conoce un remedio natural que, de forma general, permita solucionar todos estos problemas, que tienen causas muy diferentes y deben abordarse de manera específica”. Según indica Fernández, la pérdida de visión puede estar provocada por múltiples factores como “déficits nutricionales, enfermedades como la diabetes (que puede ser causa de glaucoma), o la edad avanzada (que se relaciona especialmente con la presbicia y la degeneración macular)”.

Cada patología requiere un tratamiento distinto. La catarata “se opera con resultados fantásticos”, afirma la doctora en Ciencias de la Visión Elena Salobrar-García. En el caso del glaucoma, “los tratamientos que existen son para frenar la progresión de la enfermedad”, señala Alberto Lozano, oftalmólogo especialista en dicha patología. Esto se debe a que “el glaucoma es una muerte de unas neuronas llamadas ganglionares que están en la retina y como todo el tejido nervioso, neurona que se muere, neurona que no se recupera”, explica Elena Salobrar-García. Lo mismo ocurre con la Degeneración Macular (DMAE) de tipo húmeda, que sí tiene tratamiento “pero para frenarla, no para recuperar la visión”, precisa el doctor Lozano. Este especialista deja claro que no hay “ningún tipo de tratamiento que mejore la visión de los pacientes con degeneración macular (DMAE) seca”. Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos explican que hay ciertos “tratamientos que pueden ser recomendables dependiendo de la afección”. Se refieren al “uso de lentes, medicamentos en forma de colirios que reducen la presión intraocular en pacientes con glaucoma, o ciertas inyecciones en el ojo que alivian la pérdida de visión en casos de degeneración macular”.