Mensajes de redes sociales aseguran que el bicarbonato de sodio sirve por sí solo para curar el cáncer e incluso aconsejan su empleo en lugar de la quimioterapia. Es un bulo. No existe evidencia científica que demuestre la eficacia del bicarbonato de sodio contra el cáncer. La Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Española contra el Cáncer confirman que el bicarbonato de sodio no cura el cáncer y lo desaconsejan como tratamiento.

“Cáncer= hongo que teme al medioambiente (Sol) como al bicarbonato, especialmente caliente (Sodio)”, expone un mensaje de Twitter publicado el 17 de diciembre. “Empiecen por tratarla [la enfermedad del cáncer] con bicarbonato de sodio y alcalinizantes y NO hacerle quimioterapia” (SIC), dice otro tuit. En redes sociales como Twitter y Facebook circulan al menos desde 2015 mensajes que recomiendan el tratamiento con bicarbonato de sodio y que sostienen que el cáncer es un hongo.

La Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Española contra el Cáncer nos confirman que no existe evidencia científica que demuestre que el consumo de bicarbonato de sodio cure el cáncer. Desmienten además que el cáncer sea un hongo. Esta falsa hipótesis ha sido impulsada por un médico italiano inhabilitado y condenado a prisión por la muerte de pacientes a los que sometió a este tratamiento sin base científica.

“ No, es totalmente falso. La palabra cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el crecimiento incontrolado de células anormales ”, nos explica la secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica, Mónica Granja. Esta oncóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid aclara que estas enfermedades “provienen de una célula del propio individuo que en la mayoría de los casos sufre un cambio o una mutación en sus genes ”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que el cáncer provoca que células normales se transforme en tumorales y señala que estas alteraciones “son el resultado de la interacción entre factores genéticos de la persona afectada y tres categorías de agentes externos ”. Los externos pueden ser carcinógenos físicos (como las radiaciones ultravioletas), químicos (arsénico, amianto...) o los biológicos (determinados virus, bacterias y parásitos).

“ No existe evidencia científica de que administrar bicarbonato cure el cáncer o tenga algún efecto beneficioso en el paciente oncológico”, nos asegura Mónica Granja. Sobre esta idea, la oncóloga Marta Blanco también subraya que “ ningún estudio ha demostrado que pueda tener un papel en la cura de ninguna de las enfermedades oncológicas ”. La responsable de Atención Sanitaria de la Asociación Española contra el Cáncer explica a VerificaRTVE que, durante varias décadas, el bicarbonato de sodio “se ha estado utilizando para gente con problemas de acidez o molestias a nivel digestivo”. Sin embargo, hoy en día “ no se utiliza esta sustancia para curar el cáncer, ni siquiera como complemento ” porque “existen otros muchos fármacos que se han implementado en los tratamientos oncológicos que tienen mucha más eficacia y seguridad ”. Además, ni la Sociedad Española de Oncología Médica ni el Instituto Nacional del Cáncer de E.E.U.U recogen en sus portales web el bicarbonato de sodio en la guía de tratamientos para combatir la enfermedad.

Los riesgos de utilizar “curas” sin evidencia científica

Ambas especialistas insisten en que llevar a cabo este tipo de prácticas no probadas científicamente puede acarrear peligros para la salud de los pacientes oncológicos. Mónica Granja explica que la aplicación de “estas pseudoterapias pueden provocar una disminución de la eficacia de los tratamientos o un aumento de la toxicidad al interaccionar con el metabolismo de los fármacos”. Añade que “la quimioterapia y la radioterapia no están exentas de efectos secundarios, pero se ha demostrado que aumentan la supervivencia de los pacientes”. En esta idea coincide Blanco: “Nos pensamos a veces que estas cosas son inocuas, pero pueden hacer que no llegues a tiempo a un tratamiento que sí que te puede curar o que puede ayudar a controlar la enfermedad”. Según el Instituto Nacional de Estadística, el cáncer fue la segunda causa de muerte en 2021 en España. Un total de 110.496 personas fallecieron por esta enfermedad, un 0,7% más que en 2020.

Por esa razón, Blanco explica que es importante “no dejarse influenciar por tratamientos aparentemente muy sencillos en los que parece que es muy fácil curar el cáncer”. Esta experta en Oncología recomienda contrastar que se trata de información verídica con “las sociedades científicas, las páginas web de entidades gubernamentales o las asociaciones de pacientes.

No es la primera vez que desde VerificaRTVE te desmentimos mensajes de Internet que comparten supuestos tratamientos contra el cáncer que no están probados científicamente. Por ejemplo, el bulo de que las semillas de manzana matan las células cancerígenas. Ante dudas sobre la existencia y eficacia de tratamientos contra esta enfermedad, puedes consultar a expertos en Oncología o instituciones como la Asociación Española contra el Cáncer o la Sociedad Española de Oncología Médica.