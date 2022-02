Mensajes de redes y páginas de Internet están difundiendo un documento que propone tratar a las personas vacunadas contra la COVID-19 con máquinas de biorresonancia para desintoxicarlas. Es una técnica que está considerada pseudoterapia y las máquinas no han demostrado efectos beneficiosos para la salud.

El documento se titula “Protocolo para la eliminación de toxinas de vacunas” y en Telegram lo difunden como un conjunto de “remedios” para inoculados. “Lo ideal es no vacunarse pero si algún familiar o amigo lo ha hecho y queremos ayudarle a eliminar la ponzoña, aquí hay varios remedios”, dice otro mensaje en un foro.

El texto parte de una premisa falsa porque mantiene que las vacunas contra el coronavirus contienen grafeno, un bulo que ya te hemos desmentido en VerificaRTVE. Asegura que este grafeno, de naturaleza magnética, puede ser “atrapado" con un campo magnético externo. Capturarlo es lo que hacen, según el presunto protocolo, las máquinas de biorresonancia.

Santiago Campillo, divulgador científico y Máster en Biología Molecular y Biotecnología, confirma que ese tratamiento es “falso”. “Es una estafa si se cobra, y si no se cobra, es una falsedad. Pseudociencia totalmente y sin fundamento ninguno”, declara por teléfono a VerificaRTVE.

“Cuando abres estas máquinas, te das cuenta de que realmente no hay ningún tipo de mecanismo ni de análisis ni de capacidad ni de receptores que permitan obtener la información que aseguran obtener”, explica este divulgador. “Esto es coherente con que la máquina parezca más un videojuego o una farsa y que no existe ningún tipo de evidencia científica”, añade. La máquina, según Campillo, no aporta beneficios a la salud y, para un enfermo, “el hecho de no someterse a otro tipo de terapia que puede ayudarle o simplemente perder dinero ya es un perjuicio en sí”.

Hemos consultado sobre el texto que se está compartiendo al Colegio de Médicos de Madrid y ha preferido no responder sobre la cuestión. El Ministerio de Sanidad cataloga la magnetoterapia estática (el tratamiento con imanes) como una “pseudoterapia”. Puedes leerlo en CoNprueba.es, una página con la que el Gobierno informa a los ciudadanos sobre pseudociencias. Este informe de 2020 editado por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud también certifica que la magnetoterapia “no se muestra efectiva en el tratamiento del dolor de cualquier etiología” (página 11).

Otra entidad que advierte contra el carácter de pseudoterapia de esta propuesta es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP). Afirma que “no existe ningún estudio que demuestre que campos magnéticos aplicados al cuerpo humano generen ninguna respuesta beneficiosa para la salud”. En conclusión, ninguna fuente científica consultada avala la propuesta del texto que circula en las redes. El documento que propone usar máquinas biorresonancia para tratar a personas vacunadas contra la COVID-19 es una falacia, es pseudoterapia.