En los últimos días se han conocido casos de venta de certificados falsos de vacunación contra la COVID-19. El auge de estos negocios ha proliferado a medida que se iba extendiendo la obligación de disponer del documento para acceder a algunos locales o emprender un viaje. Detectar algunas falsificaciones es sencillo ya sea a simple vista o con aplicaciones que puedes descargar en tu móvil. Te lo explicamos.

La Policía ha identificado recientemente a una pareja de Málaga a la que investiga por haber puesto en marcha una red de falsificación de certificados de vacunación contra la COVID-19. Estos dos presuntos delincuentes fueron localizados gracias a las indagaciones de la empresa sevillana de seguridad informática Quantika14. Según ha relatado a VerificaRTVE su director, Jorge Coronado, se hicieron pasar por una persona interesada en adquirir uno de estos documentos falsos cuyo precio oscila entre los 150€ y los 300€.

Los presuntos falsificadores de Málaga afirmaban seguir este procedimiento mediante un contacto dentro del sistema de salud andaluz. El director de Quantika14, Jorge Coronado, nos explica que con los datos de pago que les facilitó la red de falsificación utilizaron una herramienta propia denominada Dante’s Gates que él define como un “metabuscador”. Este programa realiza una búsqueda a gran escala por una larga lista de webs públicas “incluida la deep web” (la parte de internet que no está indexada y a la que no se puede acceder mediante buscadores normales como Google). Los datos recabados permitieron acceder a la identidad de las personas que estaban detrás de la operación, uno de ellos perito informático, y denunciar los hechos a la Policía, que está investigando lo ocurrido .

¿Es el certificado de vacunación un sistema eficaz?

Jorge Coronado, de Quantika14, cree que no: “Me encantaría decir que el sistema del certificado digital funciona y que es seguro (...) pero la verdad es que deja mucho que desear”. Según su criterio, el punto ciego del sistema está en la puerta de los locales donde se exige. El motivo es que si no se enseña el documento de identidad de manera simultánea con el certificado de vacunación, tal y como se hace habitualmente en los aeropuertos, no existe ninguna garantía de que el documento corresponda a la persona que lo está mostrando. Coronado añade: “Lo evidente y lo del sentido común es que lo verifiques con el DNI”, y añade: “La autentificación que es el sentido de este certificado es nula si no hay un protocolo adecuado en todos los establecimientos, lo veo ineficaz”.

La legislación autonómica sobre este particular es muy variable. El Gobierno Vasco en su documento de preguntas frecuentes sobre el certificado covid dice que es necesario presentar el DNI junto al certificado COVID. La orden de la Xunta de Galicia que regula el acceso a ciertos locales no dice nada al respecto. En Cataluña se exige para las personas no pertenecen a un país miembro de la UE.