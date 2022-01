El certificado COVID digital de la Unión Europea entró en vigor el 1 de julio de 2021 y, desde entonces, los ciudadanos y residentes en los Estados miembro pueden obtener sus certificados emitidos y verificados en todos los países comunitarios. Las autoridades nacionales se encargan de expedir el documento, un auténtico 'pasaporte' para viajar y acceder a lugares públicos en tiempos de pandemia.

Ahora, es la medida de control sanitario preferida por las administraciones nacionales, tanto en España como en el resto de Europa, y ha desplazado en la mayoría de los países a la obligatoriedad de cuarentenas o de pruebas previas, que se pedían hace unos meses cuando la vacunación no estaba tan generalizada como ahora. Aunque en España aún no lo exigen todos los territorios, en muchos de los principales países europeos se requiere desde hace meses para poder acceder a diferentes tipos de establecimientos y espacios públicos.

Ante la escalada de contagios que sufre Europa en las últimas semanas, hay países que exigen a los viajeros el certificado COVID y, al mismo tiempo, presentar una prueba negativa, al menos para ciudadanos de los países y territorios con mayor nivel de riesgo. Es el caso de Portugal, Italia, Irlanda, Chipre y Grecia, en el seno de la Unión Europea, y Reino Unido, Islandia, Suiza y Liechtenstein, entre los que reconocen el pasaporte COVID fuera de los Veintisiete.

El certificado, tanto en formato digital como impreso, permite a quien lo lleva viajar libremente, y se reconoce a partir de la vacunación completa, la recuperación tras haber tenido la enfermedad o el resultado negativo de una prueba diagnóstica tipo PCR o de antígenos realizada 72 o 48 horas antes del viaje, respectivamente. Aunque, en este terreno, cada país sigue siendo soberano para definir sus propios requisitos y normas de entrada.

Así, los documentos que se exigen para viajar a otros países obligan a tener en cuenta no solo el lugar al que se viaja, sino también el territorio del que se sale, ya que algunos países establecen requisitos diferentes según la situación epidemiológica de la región concreta desde la que se viaja. Además, esos niveles, marcados generalmente por colores siguiendo 'semáforos' nacionales, con criterios propios o basados en el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), se revisan periódicamente.

Por eso, y para evitar sorpresas, además de la guía del mapa que acompaña a esta noticia, conviene acudir a las fuentes oficiales, páginas de la Unión Europea o instituciones de los países a los que se quiera viajar.

El gobierno de Emmanuel Macron está utilizando el pasaporte COVID para incitar a los más escépticos a vacunarse y hacer frente a la quinta ola del coronavirus. El Ejecutivo francés ha decidido generalizar la dosis de recordatorio de la vacuna a todos los mayores de 18 años; de no hacerlo, su certificado COVID caducará a partir del 15 de diciembre para los mayores de 65 años y del 15 de enero para el resto.

Francia aprobó el uso del certificado COVID en julio -la oposición a esta medida causó muchas protestas- y desde entonces es necesario para entrar en bares y restaurantes, centros comerciales, cines, teatros, transporte público , y también en hospitales o residencias de ancianos. Quienes no tengan el certificado de vacunación pueden entrar a Francia con una prueba negativa de menos de 72 horas.

Italia

Para viajar desde España a Italia hace falta el certificado COVID y rellenar el formulario de localización de pasajeros. Desde el 16 de diciembre, además, también hay que presentar un test negativo previo. Los niños menores de seis años están exentos de presentar una prueba, pero los de seis años o más, que hasta ahora no entraban en la campaña de vacuanción, deben presentar una prueba negativa. Si no se tiene certificado COVID o no se ha completado la pauta de vacunación, habrá que someterse a una cuarentena de cinco días y realizar una prueba diagnóstica al terminar.

El pasado mes de julio, Italia se convirtió en el primer país europeo en implantar el certificado de vacunación como requisito para acceder al país y también a la mayoría de espacios públicos, como museos, cines, estadios y gimnasios. Al ampliarse la obligación de presentar el certificado COVID a los espacios de trabajo se produjeron violentas protestas.

Ahora se han reforzado las exigencias pensando en la mayor movilidad y actividad social de las fechas navideñas. De esta forma, desde el 6 de diciembre hasta el 15 de enero se prohíbe la entrada a bares, restaurantes o espectáculos a los no vacunados, y a otras actividades como gimnasios, piscinas, estadios y eventos deportivos, porque el nuevo pasaporte COVID en el país italiano ya no se puede obtener con un test negativo en las zonas "amarilla" y "naranja" del país. Además, desde esa fecha, el certificado COVID solo tendrá una validez de nueve meses, para impulsar la recepción de la tercera dosis.