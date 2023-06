Mensajes de redes difunden un vídeo de una pelea en un plató de televisión que muestra un logotipo del Canal 24 horas de Radiotelevisión Española y aseguran que el altercado se registró porque un médico "reveló el secreto de la salud del corazón". Es falso. El Canal 24 horas de la corporación pública no ha emitido esas imágenes. La pelea no tiene relación con ninguna revelación de un médico. Es un montaje difundido por una web que promueve la venta de un falso medicamento.

"Ayer en el estudio de un canal de televisión hubo un escándalo cuando un médico cardiólogo reveló el secreto de la salud del corazón", afirma un mensaje de Facebook que difunde un vídeo de una pelea en plató de televisión con un logotipo del Canal 24 horas en la parte superior izquierda. El texto incluye un enlace a una web que utiliza una fotografía de la misma pelea junto a una imagen de la presentadora Ana Belén Roy, del Canal 24 horas. "Ganancias por encima de la salud: Cómo el sistema médico ignora la salud de los pacientes en beneficio del dinero", titula dicha web. Esa segunda publicación promociona un producto con nombre comercial CardiotensPlus que promete limpiar "los vasos sanguíneos" y estabilizar "la presión arterial durante años" mostrando una supuesta entrevista con el cardiólogo Valentín Fuster.

El vídeo de la pelea forma parte de la retransmisión en directo el 18 de febrero de 2022 de Libertad de Expresión, un programa de televisión ucraniano que presentaba Savik Shuster y que ya ha dejado de emitirse. Puedes ver la secuencia completa del altercado en el canal de YouTube del presentador del programa. En concreto, la secuencia muestra la pelea entre el periodista Yuri Butusov y el diputado prorruso Nestor Shufrich , como informa la agencia de noticias ucraniana TSN. Medios internacionales como la CNN y el diario The Times también se hicieron eco de la pelea en el plato de televisión ( 1 y 2 ).

El Canal 24 horas de RTVE no ha emitido el vídeo de la pelea . Es un montaje que utiliza un vídeo difundido por una cadena de televisión ucraniana en febrero de 2022 y superpone el logotipo del canal de información continua de RTVE. El montaje lo difunde una página web que vende un producto que se presenta como remedio para problemas del corazón y que suplanta la imagen del Canal 24 horas de RTVE, de su presentadora Ana Belén Roy y del doctor Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC).

RTVE no ha emitido este vídeo de una pelea

CardiotensPlus no es un medicamento ni un suplemento nutricional

El producto que promueve la web que suplanta a RTVE y al doctor Valentín Fuster tiene el nombre comercial de CardiotensPlus. En VerificaRTVE hemos constatado que no está reconocido como medicamento en el Registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Tampoco está catalogado en España suplemento nutricional en el Buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). Puedes comprobarlo en la siguiente imagen.

Capturas de la búsqueda de 'Cardiotens Plus' en los registros de AEMPS y AESAN. VerificaRTVE

En VerificaRTVE hemos analizado la dirección de la web y la herramienta Virustotal.com advierte de que la web alberga "contenido malicioso". Este portal de Internet utiliza la misma técnica de venta indirecta de otros falsos remedios que ya hemos desmentido en VerificaRTVE. El procedimiento consiste en solicitar al comprador su nombre y número de teléfono para que un agente le llame para realizar la compra.

Captura del formulario de pedido del falso medicamento CardiotensPlus. VerificaRTVE

Las imágenes que ilustran los supuestos resultados de CardiotensPlus en la web las hemos detectado en otras páginas que no guardan relación con este producto ni con enfermedades cardiovasculares (1 y 2). En Facebook detectamos páginas que promocionan la venta de CardiotensPlus al menos desde 2019.

La web que promociona este producto dice que cuenta con el respaldo del doctor Miguel Ángel Arias de la Sociedad Española de Cardiología. Atribuye a dicho profesional estas declaraciones: "He oído hablar mucho del nuevo medicamento CardiotensPlus (…) Estoy sorprendido, pero este producto es realmente efectivo". La Sociedad Española de Cardiología (SEC) niega que se hayan realizado estas declaraciones de apoyo al producto. Asegura a VerificaRTVE que la entidad "no ha realizado estas declaraciones" y que no tiene "ningún tipo de referencia o información sobre ese producto". El vídeo de la pelea en un plató de televisión falsamente atribuido a RTVE se ha difundido recientemente en redes sociales haciéndolo pasar por una grabación del medio colombiano Caracol Noticias, como recuerdan los compañeros verificadores de ColombiaCheck.

En VerificaRTVE ya hemos desmentido contenidos desinformativos que utilizan sin su consentimiento la imagen del doctor Valentín Fuster y de periodistas de RTVE para promocionar falsos medicamentos. Es el caso del falso remedio que prometía acabar "para siempre" con el dolor de articulaciones y se presentaba como si estuviera apoyado por Fuster y por el periodista de RTVE Xabier Fortes.

“‼ Este falso medicamento no está apoyado por Valentín Fuster ni por Xabier Fortes.



�� ¡Es un bulo! Te lo cuentan en #VerificaRTVEhttps://t.co/iSXQXMmuYX“ — RTVE (@rtve) April 12, 2023

En definitiva, el vídeo que se ha difundido sobre una pelea en directo en un plató de televisión ha suplantado la imagen de RTVE para intentar promover la venta de un falso medicamento. El producto no está avalado por la Sociedad Española de Cardiología ni está reconocido en España como medicamento ni como suplemento nutricional.