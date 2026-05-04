Paul Seixas, la joven promesa del ciclismo galo, estará en la salida del próximo Tour de Francia

La joven promesa del ciclismo francés Paul Seixas, de 19 años, anunció este lunes que participará en la próxima edición del Tour de Francia.

El ganador de la Vuelta al País Vasco y de la Flecha Valona, segundo de la Strade Bianche y de la Lieja-Bastona-Lieja, en ambos casos por detrás del esloveno Tadej Pogacar, puede convertirse en el ciclista más joven en tomar la salida de la ronda gala desde 1937.

La oficialización de su participación en el Tour se hizo a través de un vídeo colgado en las redes sociales por su equipo, el Decathlon, que hasta ahora se había mostrado prudente sobre la posibilidad de alinear a Seixas en la ronda gala.

En el mismo, el joven ciclista aparece en el domicilio de Alta Saboya de sus abuelos, donde "todo empezó", explica el corredor, que durante varios minutos repasa con ellos algunos de sus trofeos.

"Vengo a deciros que en julio próximo tendré una carrera", les dice el joven ciclista, a lo que su abuela pregunta si se trata del Tour de Francia y él responde: "Sí". "Has pensado en mí, que tengo ya 85 y los años pasan,...", responde el abuelo.