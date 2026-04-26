Lieja-Bastoña-Lieja 2026, en directo hoy en vídeo la clásica de Los Muros

Después de la Amstel Gold Race y la Flecha Valona, el tríptico de las Clásicas de las Ardenas se cierra con la más icónica, la Lieja-Bastoña-Lieja, la más antigua de los Monumentos ciclistas, y una de las citas más destacadas del calendario ciclista, tanto en categoría masculina como femenina.

La 112ª edición volverá a ser el escenario del duelo entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, que han dominado esta prueba en los últimos años, con el esloveno como gran favorito buscando su tercera victoria consecutiva, después de haber ganado en 2024 y 2025, y la cuarta global contando el triunfo de 2021.

Esta primavera, el esloveno ya ha ganado la Milán-San Remo por primera vez en su carrera y el Tour de Flandes, y fue segundo en la París-Roubaix tras un duelo memorable con Wout Van Aert. El ídolo local dará mucha guerra, ya que en las Clásicas de las Ardenas casi siempre estará presente y suele vencer: ya lo demostró en la Amstel Gold Race 2026.

En la Lieja-Bastoña-Lieja, Evenepoel ganó dos años seguidos (2022, 2023). El doble campeón olímpico de París 2024 conoce muy bien el terreno y querrá recuperar su corona en casa.

Tras ellos, todas las miradas apuntan al nuevo niño prodigio del pelotón, Paul Seixas, el joven talento francés está en plena ascensión, quien tras su victoria en la Itzulia y la xxx, busca otro triunfo de prestigio en las carreteras belgas.

En categoría femenina, que vivirá su décima edición, también estarán presentes algunas de las mayores estrellas del pelotón. La vigente campeona, Demi Vollering (2021, 2023, 2025) tendrá entre sus principales rivales a la actual medallista olímpica de bronce de la prueba en línea, Lotte Kopecky, y a la italiana Elisa Longo Borghini.