Paul Seixas desafía por primera vez a Pogacar (con permiso de Evenepoel) en la Lieja-Bastoña-Lieja

Ha nacido una estrella en el ciclismo profesional —venía prometiendo mucho en categorías inferiores— y se llama Paul Seixas. En un mes de ensueño, el francés de 19 años ha vencido la Vuelta al País Vasco y la Flecha Valona sometiendo a sus rivales. Un tirano. Ahora quiere su primer monumento.

El corredor del Decathlon afrontará este domingo la gran prueba de fuego, el medirse con dos de los corredores más laureados ya en la historia del ciclismo, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, en una prueba que ya ganó como juvenil.

"Para mí, la Lieja es un objetivo fundamental de la primera mitad de mi temporada. Será el segundo monumento de mi carrera tras el Giro de Lombardía de la temporada pasada, y desde este invierno me lo he propuesto como objetivo principal", comenta la nueva figura del ciclismo internacional.

La "Decana" no es una carrera más, es una de las más prestigiosas y podría convertirse en la confirmación definitiva para el joven talento galo: "Es una carrera legendaria que estoy deseando descubrir, pero ya sé que se adapta a mis puntos fuertes. Es larga y exigente, y requiere un esfuerzo constante. Me ilusiona aún más porque ya tengo cierta historia con "La Decana, ya que la corrí como junior, ganando en 2024", explica.

Cara a cara ante los mejores El descaro propio de un ciclista de 19 años permite a Seixas no amedrentarse ante la nube de micrófonos: "Por supuesto, esta vez será completamente diferente, pero tengo confianza y estoy deseando estar allí para ver cómo me comparo con los mejores ciclistas del mundo". Favorito número uno es el triple vencedor, Tadej Pogacar (UAE), aspirante a igualar las cuatro coronas del español Alejandro Valverde y ponerse a una de su referencia histórica, Eddy Merckx, que ganó 5. El esloveno ha logrado en este curso victorias en Strade Bianche, San Remo y Flandes, y solo cedió en la Roubaix ante Wout van Aert. No estará en la salida Van Aert; tampoco Van der Poel, pero sí el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora), que juega en casa.