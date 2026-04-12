París-Roubaix 2026, en directo hoy la carrera de ciclismo masculino: el desafío de los monumentos para Pogacar

Una semana después del segundo monumento de la temporada ciclista, el Tour de Flandes, llega el tercero, la París-Roubaix. Tras las dos victorias de Pogacar en la Milán-San Remo y en De Ronde, el esloveno busca hacer aún más historia logrando el único monumento que le falta, la París-Roubaix, sin ningún tipo de pendiente pero con muchos tramos de adoquines que hacen de la carrera un infierno, de ahí su nombre, el 'Infierno del Norte'.

Para hacer historia y lograr su quinto 'Monumento' seguido, algo que nadie ha hecho aún, Pogacar debe ganar a uno de los mejores de todos los tiempos sobre las piedras camino de Roubaix. Mathieu van der Poel, ganador de las tres últimas ediciones sobre el velódromo de Roubaix, encabeza el principal grupo de 'antagonistas' a la hazaña de Pogacar. Su compañero Jasper Philipsen, que ya fue segundo en un increíble 'doblete' de Alpecin en 2024, será el mejor aliado posible del neerlandés.

También destacan en esta trena el ciclista de Visma Wout Van Aert y el ciclista de Lidl Trek Madas Pedersen, que busca darle la vuelta a la mala suerte que sufrió el año pasado el danés, cuyos infortunios evitaron verle competir con van der Poel y Pogacar.

Perfil y recorrido de la París-Roubaix 2026. RTVE.es

Un trazado con muchos peligros y varios sectores divididos en estrellas. Algunos como Mons-en-Pévele o Carrefour de l'Arbre, de cinco estrellas suelen decidir una carrera que se vuelve loca desde muchos kilómetros antes de la línea de meta, donde el cansancio, las averías y los pinchazos van reduciendo un grupo en el que es clave posicionarse bien para no perder comba en los pequeños caminos adoquinados.