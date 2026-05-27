Final de la Conference League Rayo Vallecano-Crystal Palace: el sueño de todo un barrio y medio país

El Rayo Vallecano cuenta ya las horas antes de afrontar su primera

final europea. El equipo ya está en Leipzig y hemos

visto algunos jugadores relajados con sus familias.

Poco

a poco la afición vallecana también va llegando.

El 90% de los abonados acompañará al equipo

hasta

Ayer a las siete y media de la tarde llegaba hasta aquí a Leizip la

abonados acompañará al equipo

expedición del Rayo Vallecano, nunca antes tan grande, 250 personas

componían ese vuelo charter con familiares, staff, jugadores y también

la prensa, decimos nunca antes

tanta expectación. Nunca antes afrontaron un partido tan

grande como esa final de mañana de la conferencia

League. Esta tarde rueda de prensa de Iñigo

Pérez cuando se ejerciten aquí los jugadores

rayistas 24 horas antes de ese encuentro, mientras hasta aquí, hasta

Leipzig, continúan

llegando los aficionados de la franja recorriendo algunos media Europa

haciendo escalas y otros en coche haciendo un

particular periplo de casi 24 horas de carretera

Me transmite la verdad confianza y el equipo lo veo muy bien, lo veo muy

confiante y creo que es un sueño

que se puede cumplir...

...y podemos cumplir hoy.

Manucho, dame un resultado para mañana.

también seguimos a la espera de la fecha para las elecciones en el Real

Yo creo que ganamos 2-1

Muchas