Final de la Conference League Rayo Vallecano-Crystal Palace: el sueño de todo un barrio y medio país
- Más de 12.000 aficionados rayistas acompañarán a su equipo en el partido más importante de los 102 años de historia de la franja
- Final de la Conference League Rayo Vallecano-Crystal Palace en directo, minuto a minuto, a las 21:00h. en RTVE.es
La Agrupación Deportiva El Rayo (nombre con el que el Rayo Vallecano fue fundado el 29 de mayo de 1924) no solo es el equipo de todo el barrio de Vallecas. Se pueden contar con los dedos de una mano los aficionados al fútbol en España a los que les caiga mal el equipo madrileño. Ya sea por ese carácter humilde, trabajador o de espíritu libre y “matagigantes”; todos sentimos al Rayito como propio.
El Rayo Vallecano cuenta ya las horas antes de afrontar su primera
final europea. El equipo ya está en Leipzig y hemos
visto algunos jugadores relajados con sus familias.
Poco
a poco la afición vallecana también va llegando.
El 90% de los abonados acompañará al equipo
hasta
Ayer a las siete y media de la tarde llegaba hasta aquí a Leizip la
abonados acompañará al equipo
expedición del Rayo Vallecano, nunca antes tan grande, 250 personas
componían ese vuelo charter con familiares, staff, jugadores y también
la prensa, decimos nunca antes
tanta expectación. Nunca antes afrontaron un partido tan
grande como esa final de mañana de la conferencia
League. Esta tarde rueda de prensa de Iñigo
Pérez cuando se ejerciten aquí los jugadores
rayistas 24 horas antes de ese encuentro, mientras hasta aquí, hasta
Leipzig, continúan
llegando los aficionados de la franja recorriendo algunos media Europa
haciendo escalas y otros en coche haciendo un
particular periplo de casi 24 horas de carretera
Me transmite la verdad confianza y el equipo lo veo muy bien, lo veo muy
confiante y creo que es un sueño
que se puede cumplir...
...y podemos cumplir hoy.
Manucho, dame un resultado para mañana.
también seguimos a la espera de la fecha para las elecciones en el Real
Yo creo que ganamos 2-1
Muchas
Ese equipo vive este miércoles 27 de mayo el partido más importante de su historia centenaria, al menos el partido de más entidad: la final de la Conference League. Enfrente, el Crystal Palace. Otro equipo de barrio, homónimo al club, situado al sur de la capital londinense. La gran diferencia entre ambos equipos hay que buscarla en el presupuesto, 542 millones de euros frente a 107.
La expedición vallecana viajó el lunes a Leipzig, escenario que acoge la final de la tercera competición continental en importancia. La posibilidad de levantar el primer título —si no contamos una Intertoto— en 102 años de historia del club hace que Íñigo Pérez haya desplazado a toda la plantilla a Alemania.
“Confianza, tranquilidad y máxima ilusión" es la consigna, según el entrenador, para los más de 12.000 rayistas que asistirán a la final. El Crystal Palace aterrizó el martes en Leipzig.
“#ElSueñoFINAL⚡️ pic.twitter.com/AXbo3YaJcn“— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 26, 2026
Batalla, Alemao y nueve más
Dos son los jugadores que más merecen la titularidad en el último partido de esta competición: el delantero Alemao y el portero Batalla. El primero, titular habitual en estos duelos continentales de los jueves, ha sido determinante con sus goles. El portero fue clave en las semifinales al detener el penalti en Estrasburgo.
Otro que parece indiscutible, clave en el partido de cuartos de final, es el extremo Isi Palazón, que se ha perdido los últimos cinco partidos de Liga por sanción. En el otro extremo, el marroquí Ilias Akhomach llega justo tras recuperarse de una lesión que sufrió en Estrasburgo. La gran duda será saber si volverá al once Álvaro García o Sergio Camello acompañará a Alemao. De Frutos y los mediocentros Unai López y Valentín apuntan a titulares.
La defensa conformada por Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss y Chavarría no ofrece dudas.
La amenaza, Yeremy Pino
En el otro lado, el peligro del ataque inglés tiene acento canario. Después de ser convocado para jugar su segundo Mundial con España, Yeremy Pino puede acabar siendo el verdugo de los vallecanos.
“👀 ¿Conoce el @CPFC al @RayoVallecano ?— Teledeporte (@teledeporte) May 26, 2026
⚽ ¡Yéremy Pino responde!
🗣️ "Yo los conozco muy bien y les he dicho cómo juegan algunos futbolistas."
🗣️ "Esta es mi sexta final europea y la vivo con los mismos nervios y ganas". pic.twitter.com/BTKBvHABQf“
El Crystal Palace también persigue su primer título y también la final tendrá su peso emocional, ya que el entrenador Oliver Glasner se despide de la entidad tras el duelo europeo.
El partido tiene una doble importancia para ambos contendientes, al no clasificarse ninguno d elos dos para disputar competición europea en sus respectivas ligas, la victoria les granjea participar en la próxima Europa League.
La mejor despedida para Oscar Trejo
El argentino Oscar Trejo vivirá una despedida soñada del Rayo en el Red Bull Arena de Leipzig, tras diez temporadas en el club.
A sus 38 años y natural de Santiago del Estero, ha vivido en el Rayo dos etapas. Una en la temporada 2010-2011, con el ascenso a Primera, tras la cual se marchó al Sporting de Gijón y al Toulouse francés, y una segunda desde 2017, con dos ascensos, un descenso a Segunda, una semifinal de Copa del Rey, dos históricos octavos puestos en la Liga española y esta final de Liga Conferencia.
Tal es su importancia dentro del vestuario que sus compañeros le han pedido que si ganan la Liga Conferencia sea él quien levante el trofeo para la foto histórica.
Pase lo que pase, Trejo será historia del Rayo. Ha disputado 334 partidos oficiales y es el sexto jugador y el primer extranjero con más encuentros en la historia del club por detrás de Jesús Diego Cota (458), Miguel Uceda (429), Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' (425), Félix Bardera 'Felines' (405) y Ángel Alcázar (346).