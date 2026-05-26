La Policía pedirá a un experto la tasación de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero
- Los agentes de la UDEF hallaron la caja fuerte en el marco de la investigación del caso Plus Ultra
- Dentro de la caja fuerte había un centenar de piezas de joyería
Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicitarán una tasación especialista de las joyas que hallaron en la caja fuerte que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tenia en su despacho de la calle Ferraz en Madrid en el marco de la investigación de las supuestas irregularidades del rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado a RTVE la decisión de pedir a un experto que haga una valoración económica de las joyas, como trámite habitual cuando se localizan efectos de un supuesto valor en un registro policial, como en este caso, en el que los agentes, durante el registro del despacho de Zapatero el pasado día 19, encontraron una caja fuerte con un centenar de piezas de joyería.
La secretaria del expresidente del Gobierno aseguró que la caja fuerte que contenía tantas joyas era "de la vivienda" de Zapatero y de su mujer y que algunas de las joyas encontradas "eran herencias" de ella y "regalos de viajes". También el exasesor de Zapatero en el Gobierno, Luis Arroyo, quien ha asegurado a RTVE que proceden de la "herencia tanto de la familia del presidente como de su esposa y también de regalos que han recibido a lo largo de los años".
En el despacho 2, del jefe de gabinete, según consta en el acta, es donde se encontraba la caja fuerte y donde fueron encontradas las joyas que la secretaria ya vinculó a una herencia y a regalos de viajes.
Collares, brazaletes, pendientes, sortijas y relojes
En concreto, los agentes fotografiaron y detallaron en su acta tres collares plateados —uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde—; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.
Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.
En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.
En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y una pendiente dorado forma ovalada.