La Policía pedirá a un experto la tasación de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero

Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicitarán una tasación especialista de las joyas que hallaron en la caja fuerte que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tenia en su despacho de la calle Ferraz en Madrid en el marco de la investigación de las supuestas irregularidades del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a RTVE la decisión de pedir a un experto que haga una valoración económica de las joyas, como trámite habitual cuando se localizan efectos de un supuesto valor en un registro policial, como en este caso, en el que los agentes, durante el registro del despacho de Zapatero el pasado día 19, encontraron una caja fuerte con un centenar de piezas de joyería.

La secretaria del expresidente del Gobierno aseguró que la caja fuerte que contenía tantas joyas era "de la vivienda" de Zapatero y de su mujer y que algunas de las joyas encontradas "eran herencias" de ella y "regalos de viajes". También el exasesor de Zapatero en el Gobierno, Luis Arroyo, quien ha asegurado a RTVE que proceden de la "herencia tanto de la familia del presidente como de su esposa y también de regalos que han recibido a lo largo de los años".

En el despacho 2, del jefe de gabinete, según consta en el acta, es donde se encontraba la caja fuerte y donde fueron encontradas las joyas que la secretaria ya vinculó a una herencia y a regalos de viajes.