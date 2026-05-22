Esta caja sin precinto no prueba que se haya roto la cadena de custodia en el registro a Zapatero

En redes circulan imágenes del registro del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en las que se ve una caja de cartón cerrada sin precinto y lo difunden como prueba de que se ha roto la cadena de custodia. Esa caja no implica la ruptura de la cadena de custodia. La Policía Nacional asegura a VerificaRTVE que se ha respetado "de manera escrupulosa" y un abogado penalista afirma que la foto de esa caja sin precinto no demuestra que se haya quebrantado.

"Se sacan cajas sin precintar del despacho de Zapatero, rompiendo la cadena de custodia y yendo contra lo que establecen la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia del Supremo", dice un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 20 de mayo. El texto comparte dos imágenes del registro que muestran a una agente con una caja cerrada sin precinto y a otro con dos archivadores de cartón.

Las dos imágenes que difunde el mensaje proceden de la emisión del programa Mañaneros 360 de TVE del 19 de mayo (hora 3:36:05). Al consultar la grabación se aprecia cómo los archivadores sí llevan encima un sello de la Policía Nacional.

La Policía asegura que la cadena de custodia se ha respetado En VerificaRTVE hemos hablado con la Policía Nacional para preguntarle por las imágenes que difunden en redes y nos asegura que "la cadena de custodia se ha respetado de manera escrupulosa". Afirma que todos los "documentos" intervenidos en ese registro del despacho del expresidente Zapatero "están precintados y sellados". El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional José Luis Calama autorizó el registro el 19 de mayo de la oficina del expresidente del Gobierno y las sedes de las empresas Whathefav SL, Softgestor SL y Prospectiva SL (página 3). Lo efectuaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y se prolongó hasta las 14:00 horas. El juez permitió que se registraran comunicaciones a través de teléfonos móviles, documentos en cualquier soporte, dinero en efectivo, ordenadores, teléfonos, tabletas, etc. (página 5). El abogado penalista David Fechenbach nos explica que en cualquier registro judicial "la cadena de custodia no depende de si una caja exterior está precintada o no de una forma visible" y que una imagen como esta "no acredita que se quebranta la cadena de custodia". "En esas cajas puede haber bolsas, sobres, dispositivos o soportes que sí van debidamente" precintados, indica este experto.