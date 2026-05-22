La vuelta de los españoles de la flotilla se retrasa y cuatro reciben atención médica tras denunciar malos tratos de Israel

Al menos cuatro de los 44 activistas españoles de la Flotilla de la Libertad han requerido atención médica tras ser deportados por Israel, después de varios días detenidos desde que la Armada israelí interceptara esta semana en aguas internacionales la embarcación con la que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza.

El dato lo ha confirmado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a una reunión de la OTAN, al señalar que parte del grupo permanece bajo seguimiento médico en Turquía antes de que puedan regresar a España.

Poco después de las declaraciones de Albares, RTVE Noticias ha podido conocer más detalles sobre el estado de algunos activistas, en concreto de Santiago González Vallejo, para quien esta es la segunda vez a bordo de uno de los barcos de la Global Summud Flotilla.

"Todos hemos recibido malos tratos. Primero, cuando capturaron el barco nos llevaron en volandas al Centro Aduanero y a partir de ahí a cada uno de nosotros nos daban golpes en las costillas o patadas. Iban in crescendo", relata al teléfono desde Turquía. "Un compañero nuestro, el capitán del barco Perseverance, que es belga, está en el hospital porque de los golpes que ha recibido le están sacando líquido de los pulmones; otra compañera, capitana también de otro barco, recibió una bala de goma en la pierna. En Israel le pusieron casi que una tirita, pero al llegar a Turquía han tenido que ponerle puntos y ahora está ingresada en el hospital. Esta vez ha sido mucho peor que la anterior", cuenta.

Antes de poder entablar conversación con los activistas a bordo de la flotilla, Lucía Mazarrasa, miembro de Rumbo a Gaza-Freedom Flotilla, relataba desde Bérgamo (Italia), que varios de los participantes a bordo de los buques habían bajado en camilla. "Han visto pasar a cuatro o cinco personas antes de ser trasladadas al hospital, incluida una chica en silla de ruedas, aunque exactamente números no te puedo decir”, relata la española sobre la llegada de parte del grupo tras varios días de detención. Según ha confirmado, varios activistas presentaban golpes visibles y agotamiento extremo.

“Uno de los compañeros, el capitán de uno de los barcos, tenía marcas por la espalda, moratones fuertes. Y algunos han tenido que ingresar en el hospital al llegar porque tenían contusiones bastante fuertes; se les veía muy mal de los brazos y había miedo a alguna costilla rota. Nos han dicho que cuatro o cinco personas, o seis, no lo podemos confirmar, han tenido que ir al hospital”, añade.

Heridas en la espalda de unos de los participantes en la última flotilla a Gaza Global Summud Flotilla

Se aplaza el regreso a España La situación ha obligado a aplazar el regreso de los españoles, previsto inicialmente para este viernes. Según ha informado Sandra Barrilaro, portavoz Global Sumud Flotilla, los activistas permanecen en Estambul sometiéndose a chequeos médicos y guardando reposo. La organización calcula que el retorno de los españoles podría producirse durante la jornada del sábado. "Allí hay un lío tremendo. Hay mucha gente que sigue en el hospital por los golpes, las heridas, por los informes médicos", explica Barrilaro. Los testimonios recabados por RTVE describen además un trato especialmente duro durante el traslado posterior a la interceptación. “Durante la travesía los han tenido con unas medidas tremendas, porque te cortan muchísimo las muñecas todo el tiempo, y arrodillados en el suelo en una postura incomodísima mientras estaban en la embarcación. Hasta llegar al puerto fue agotador, francamente mal”, explica Mazarrasa a partir de lo relatado por los activistas. Desde la Coalición Flotilla de la Libertad (FFC) sostienen que también han documentado “hematomas graves, lesiones compatibles con fracturas de costillas y numerosos informes de abusos físicos”, además de testimonios “profundamente perturbadores” de humillación sexual y trato degradante. Golpes y heridas entre los activistas de la Summud Flotilla Global Sumud Flotilla