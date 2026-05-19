La flotilla a Gaza denuncia que Israel ha detenido a más de 400 activistas, mientras diez embarcaciones siguen su camino

Los organizadores de la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza y fue interceptada el lunes por Israel han cifrado en más de 400 los activistas detenidos, quienes tras ser subidos a un "buque prisión" se dirigen hacia el puerto israelí de Ashdod. Mientras tanto, diez barcos siguen navegando hacia la Franja en un intento de romper el "bloqueo naval ilegal" de Israel.

Según el comunicado emitido este martes por la Flotilla de la Libertad, entre los activistas detenidos hay ciudadanos de 45 países, entre ellos varios españoles. El lunes, tras la intercepción de más de una treintena de barcos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que se tenía constancia de entre "una y dos decenas" de españoles detenidos, pero ni los organizadores ni las autoridades han precisado una cifra todavía.

La flotilla ha calificado su detención como un "secuestro en aguas internacionales". "Sus barcos han sido dañados deliberadamente por el Ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del derecho internacional por parte del Gobierno israelí".

Según el comunicado, "el buque prisión en el que fueron recluidos los capitanes, la tripulación y los participantes tras la interceptación se ha desplazado lentamente hacia el puerto de Ashdod". Su previsión es que el barco atraque este mismo martes en este puerto israelí. Una vez allí, generalmente los detenidos son enviados a una prisión donde "permanecen varios días antes de que comiencen los procedimientos de deportación".