La flotilla a Gaza denuncia que Israel ha detenido a más de 400 activistas, mientras diez embarcaciones siguen su camino
- Entre los activistas detenidos hay ciudadanos de 45 nacionalidades, varios de ellos españoles
- Los detenidos fueron subidos a un "buque prisión" y se dirigen hacia el puerto israelí de Ashdod
Los organizadores de la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza y fue interceptada el lunes por Israel han cifrado en más de 400 los activistas detenidos, quienes tras ser subidos a un "buque prisión" se dirigen hacia el puerto israelí de Ashdod. Mientras tanto, diez barcos siguen navegando hacia la Franja en un intento de romper el "bloqueo naval ilegal" de Israel.
Según el comunicado emitido este martes por la Flotilla de la Libertad, entre los activistas detenidos hay ciudadanos de 45 países, entre ellos varios españoles. El lunes, tras la intercepción de más de una treintena de barcos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que se tenía constancia de entre "una y dos decenas" de españoles detenidos, pero ni los organizadores ni las autoridades han precisado una cifra todavía.
La flotilla ha calificado su detención como un "secuestro en aguas internacionales". "Sus barcos han sido dañados deliberadamente por el Ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del derecho internacional por parte del Gobierno israelí".
Según el comunicado, "el buque prisión en el que fueron recluidos los capitanes, la tripulación y los participantes tras la interceptación se ha desplazado lentamente hacia el puerto de Ashdod". Su previsión es que el barco atraque este mismo martes en este puerto israelí. Una vez allí, generalmente los detenidos son enviados a una prisión donde "permanecen varios días antes de que comiencen los procedimientos de deportación".
Diez buques siguen su camino a Gaza
Mientras tanto, la flotilla ha informado de que una decena de barcos sigue navegando hacia Gaza con aproximadamente 70 activistas. El rastreador habilitado por los organizadores de esta misión humanitaria, mostraba hasta las 3:30 GMT cómo las embarcaciones operativas seguían acercándose a Gaza. A esa hora la flotilla se situaba a unos 370 kilómetros del enclave palestino.
Esta última flotilla salió el jueves pasado de Marmaris, en Turquía, con 54 embarcaciones y unos 500 activistas. Las embarcaciones forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.
Su interceptación se produjo horas después de que el Ministerio de Exteriores israelí hubiera advertido de que no permitiría esta "provocación". "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente", advirtió en un comunicado.
Por su parte, Albares dijo el lunes que había convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para trasladarle "una protesta formal y enérgica" por esta nueva operación, que supone "una nueva violación del derecho internacional" y que considera "inaceptable".
Esta no es la primera flotilla que se acerca a las costas de la franja y es interceptada por Israel en los últimos meses. A principios de mayo, el activista hispano-palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila pasaron seis días detenidos en el sur de Israel después de que el convoy en que viajaban, que había partido de Barcelona a mediados de abril con 58 embarcaciones con ayuda, fueran interceptado en aguas internacionales por las fuerzas israelíes. Según la organización, ambos fueron torturados durante su cautiverio.
En octubre pasado, otra flotilla, con 40 barcos y tripulantes de 45 nacionalidades, entre ellos medio centenar de españoles como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, fue interceptada por Israel, que detuvo a sus miembros antes de expulsarlos.