Israel comienza a interceptar los barcos de una nueva flotilla a Gaza con más de medio centenar de barcos

Las fuerzas de Israel ha comenzado a interceptar este lunes los barcos de una nueva flotilla con ayuda humanitaria que se aproxima a Gaza, con más de medio centenar de embarcaciones.

Así lo ha señalado la Global Sumud Flotilla en sus redes sociales, donde ha indicado que los efectivos israelíes han abordado a plena luz del día sus barcos.

"Exigimos paso seguro para nuestra misión humanitaria legal y no violenta. Los Gobiernos deben actuar ahora para detener estos actos ilegales o de piratería destinados a mantener el asedio genocida de Israel en Gaza. La normalización de la violencia de la ocupación es una amenaza para todos nosotros", ha apuntado la organización.

La flotilla salió el jueves pasado de Marmaris, en Turquía, con 54 embarcaciones y unos 500 activistas de 45 países. Al igual que iniciativas anteriores, su objetivo es romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado este lunes de "provocación" la acción de la flotilla y ha lanzado una advertencia: "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación a cambiar de rumbo y regresar de inmediato".

En un tuit, el ministerio acusa a la flotilla de "servir a Hamás, desviar la atención del rechazo de Hamás a desarmarse y obstaculizar el progreso en el plan de paz del presidente (Donald Trump)".

"Como dejó claro la Junta de Paz —que supervisa las actividades humanitarias en Gaza bajo la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU-, esta flotilla solo se trata de publicidad", ha afirmado el ministerio, que ha destacado que Gaza "está inundada" de ayuda, con, según sus datos, más de 1,58 millones de toneladas de asistencia humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos.

Inicialmente se esperaba que las embarcaciones empezaran a llegar a Gaza este domingo si mantenían su velocidad.