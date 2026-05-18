Israel comienza a interceptar los barcos de una nueva flotilla a Gaza con más de medio centenar de barcos
- Israel avisa que no permitirá ninguna violación del "bloqueo naval legal" sobre Gaza
- La flotilla exige el "paso seguro" para cumplir con su misión humanitaria
Las fuerzas de Israel ha comenzado a interceptar este lunes los barcos de una nueva flotilla con ayuda humanitaria que se aproxima a Gaza, con más de medio centenar de embarcaciones.
Así lo ha señalado la Global Sumud Flotilla en sus redes sociales, donde ha indicado que los efectivos israelíes han abordado a plena luz del día sus barcos.
"Exigimos paso seguro para nuestra misión humanitaria legal y no violenta. Los Gobiernos deben actuar ahora para detener estos actos ilegales o de piratería destinados a mantener el asedio genocida de Israel en Gaza. La normalización de la violencia de la ocupación es una amenaza para todos nosotros", ha apuntado la organización.
La flotilla salió el jueves pasado de Marmaris, en Turquía, con 54 embarcaciones y unos 500 activistas de 45 países. Al igual que iniciativas anteriores, su objetivo es romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.
El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado este lunes de "provocación" la acción de la flotilla y ha lanzado una advertencia: "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación a cambiar de rumbo y regresar de inmediato".
En un tuit, el ministerio acusa a la flotilla de "servir a Hamás, desviar la atención del rechazo de Hamás a desarmarse y obstaculizar el progreso en el plan de paz del presidente (Donald Trump)".
"Como dejó claro la Junta de Paz —que supervisa las actividades humanitarias en Gaza bajo la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU-, esta flotilla solo se trata de publicidad", ha afirmado el ministerio, que ha destacado que Gaza "está inundada" de ayuda, con, según sus datos, más de 1,58 millones de toneladas de asistencia humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos.
Inicialmente se esperaba que las embarcaciones empezaran a llegar a Gaza este domingo si mantenían su velocidad.
Varias flotillas a Gaza interceptadas en los últimos meses
No es la primera flotilla que se acerca a las costas de la franja y es interceptada por Israel en los últimos meses.
A principios de mayo, el activista hispano-palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila pasaron seis días detenidos en el sur de Israel después de que el convoy en que viajaban, que había partido de Barcelona a mediados de abril con 58 embarcaciones con ayuda, fueran interceptado en aguas internacionales por las fuerzas israelíes. Según la organización, ambos fueron torturados durante su cautiverio.
En octubre pasado, otra flotilla, con 40 barcos y tripulantes de 45 nacionalidades, entre ellos medio centenar de españoles como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau fue interceptada por Israel, que detuvo a sus miembros antes de expulsarlos.
Varios países europeos han cuestionado la legalidad de estos abordajes israelíes en aguas internacionales, pero Tel Aviv siempre ha asegurado que actúa de acuerdo con el derecho internacional.