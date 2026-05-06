La ONU exige a Israel liberar de forma "inmediata" a los activistas de la flotilla e investigar los posibles malos tratos

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado este miércoles que Israel debe liberar "de inmediato y sin condiciones" el español-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Avila, miembros de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel, donde permanecen retenidos sin cargos mientras son investigados por posibles delitos de terrorismo.

"No es delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, que la necesita urgentemente", ha afirmado el portavoz de la oficina Thameen Al-Kheetan en un comunicado, que agrega que "deben investigarse los alarmantes relatos de graves maltratos infligidos a Abukeshek y de Avila, y los responsables deben ser llevados ante la justicia".

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