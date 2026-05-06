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La ONU exige a Israel liberar de forma "inmediata" a los activistas de la flotilla e investigar los posibles malos tratos

  • El español-palestino Abukeshek Saif y el brasileño Thiago Ávila fueron arrestados el jueves pasado
Un juez israelí prorroga seis días más la detención de los dos activistas de la flotilla arrestados en aguas internacionales - Diario 24 | Ver
Un juez israelí prorroga seis días más la detención de los dos activistas de la flotilla arrestados en aguas internacionales
Rodrigo García Melero
Rodrigo García Melero

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado este miércoles que Israel debe liberar "de inmediato y sin condiciones" el español-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Avila, miembros de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel, donde permanecen retenidos sin cargos mientras son investigados por posibles delitos de terrorismo.

"No es delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, que la necesita urgentemente", ha afirmado el portavoz de la oficina Thameen Al-Kheetan en un comunicado, que agrega que "deben investigarse los alarmantes relatos de graves maltratos infligidos a Abukeshek y de Avila, y los responsables deben ser llevados ante la justicia".

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