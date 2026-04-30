La Flotilla rumbo a Gaza asegura que ha sido interceptada por barcos de Israel

La Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, ha asegurado haber sido rodeada y amenazada por naves militares israelíes en aguas internacionales, en su tercer día de navegación rumbo a la Franja de Gaza.

"Embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia", ha indicado la organización en un comunicado. Asimismo, ha afirmado que se ha perdido la comunicación con once naves y que, según medios israelíes, otras siete han sido interceptadas.

La supuesta interceptación ha sucedido en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, en el que consta un "incidente" con "drones y barcos militares sospechosos".

La Flotilla ha explicado en sus redes que todo empezó esta noche cuando lanchas militares "identificándose como israelíes", hostigaron a sus naves "apuntando láseres y armas semiautomáticas" hacia la tripulación de la misión naval.

"Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas", ha explicado la Flotilla en su cuenta de X.

"Si siguen intentando romper el bloqueo, detendremos vuestros barcos" Además, la Flotilla ha publicado un mensaje transmitido por radio desde las embarcaciones militares, donde se les escucha decir que la Flotilla "está obligada a cambiar su rumbo". "Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal" a la Franja. Agrega que si la embarcación "sigue intentando romper el bloqueo, detendremos vuestros barcos y los tomaremos". El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio que recabe información sobre estos hechos con las autoridades israelíes y griegas, según avanzan los medios locales. El Ejército israelí no ha confirmado oficialmente estar llevando a cabo esta operación, pese a que varios medios locales lo reportan como tal. El Ministerio de Exteriores israelí ha publicado, asimismo, un mensaje en X mostrando imágenes supuestamente de la carga de las embarcaciones de la Flotilla, como si ya hubieran abordado algún barco, pero no da más detalles. "Esta es la 'ayuda médica' encontrada en la flotilla de publicidad engañosa: condones y drogas", se lee en la cuenta de Exteriores de Tel Aviv, acompañando el mensaje con un video y varios sobres plásticos. ““