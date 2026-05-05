Un juez israelí prorroga seis días más la detención de los dos activistas de la flotilla arrestados en aguas internacionales

Un juez israelí ha decidido este martes prorrogar seis días más, como había solicitado la Policía, la detención de los activistas arrestados de la Flotilla Global Sumud, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif, que enfrentan una investigación policial por delitos de terrorismo tras ser trasladados al país hebreo.

La decisión, confirmada por RTVE, ha tenido lugar durante una vista en el tribunal de Ashkelón, en el sur de Israel.

"En primer lugar, hablamos de sospechas sin pruebas fundamentadas. Las prórrogas se conceden únicamente para que continúen los interrogatorios por parte de la fiscalía y la policía. Se trata de un intento de inflar las sospechas para vincular este caso con el terrorismo y relacionar esta misión humanitaria de entrega de ayuda a la población civil en Gaza con actividades terroristas", ha explicado la abogada de los activistas, Hadeel Abu Salih, del grupo legal Adalah, en declaraciones a los medios, entre ellos RTVE, antes de la vista.

01.26 min Los dos activistas de la flotilla a Gaza, detenidos ilegalmente por Israel, están en un centro de detención del país hebreo

Ávila y Saif fueron detenidos el jueves pasado junto a otros 170 activistas cuando el Ejército israelí interceptó a alrededor de la mitad de los 58 barcos de la Flotilla a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales. La iniciativa buscaba, por segundo año consecutivo, romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria. Posteriormente, la Marina israelí desembarcó en las costas griegas a todos los activistas menos a ellos dos, a los que el Israel acusa de tener vínculos con el terrorismo. Ambos fueron trasladados a territorio israelí. Llegaron en la mañana del sábado a Ascalón tras permanecer otros dos días bajo custodia naval.

Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español han definido esa maniobra de las autoridades israelíes como un "secuestro", al ejecutar esta operación en aguas internacionales y aún a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza.

El domingo, los detenidos -que están siendo interrogados por los agentes israelíes y permanecen en huelga de hambre desde su arresto- fueron conducidos ante un juez que extendió su detención dos días más -la policía pedía cuatro- y ahora otro juez ha decidido alargarlo nuevamente.

Denuncias de violencia Según su abogada, se les está preguntando por posibles vínculos con el grupo islamista palestino Hamás -considerado terrorista por Israel-, que ellos están negando. "Están siendo interrogados por su presunta afiliación a una organización terrorista que ayuda al enemigo durante la guerra, por tener alguna conexión con un agente extranjero o por prestar servicios a una organización terrorista, todo ello relacionado con su actividad en las flotillas", ha dicho la letrada, que ha recalcado que se trata de "una detención ilegal basada únicamente en el hecho de que son activistas humanitarios que intentan romper el bloqueo ilegal". "Los testimonios posteriores a su interceptación y secuestro por la Armada israelí fueron sumamente preocupantes. Sufrieron violencia física. Ambos fueron esposados y vendados durante dos días en alta mar. Thiago fue arrastrado por el suelo boca abajo, hasta el punto de desmayarse dos veces. Tras su llegada, fueron entregados a los servicios penitenciarios israelíes y comenzaron a ser interrogados durante el Shabat. Desde entonces, ambos han sido sometidos a tortura psicológica. Se les amenaza con permanecer en prisión durante 1000 años o ser ejecutados", ha agregado Hadeel Abu Salih. Y ha añadido que se les mantiene en celdas de aislamiento "con luz muy intensa durante todo el día" y cada vez que los sacan de la celda, "les vendan los ojos, incluso durante los exámenes médicos, lo cual constituye una grave violación de las normas éticas médicas que también se aplican en el Servicio de Inmigración y Protección de Palestina (SIP)". "Además, los esposan cada vez que los sacan de la celda, excepto durante los interrogatorios. Dentro de las celdas, estas no tienen ventanas. Tienen que dormir en un colchón de plástico muy delgado y, básicamente, están aislados de sus familias. No pueden recibir llamadas telefónicas. Su única conexión con el exterior es cuando se reúnen con sus abogados", ha sentenciado. 18.15 min Mujer del activista palestino-español detenido por Israel: "Todo es ilegal, estamos muy preocupados"