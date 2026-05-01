La flotilla busca contrarreloj la liberación del activista español Saif Abu Keshek: "Si llega a Israel, lo pueden ejecutar"

La Global Sumud Flotilla navegaba el jueves frente a las costas de Grecia cuando fue interceptada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que procedieron a detener a las 175 personas que viajaban a bordo, incluida una treintena de españoles. La intención inicial de las autoridades israelíes pasaba por trasladar a todos estos activistas a la isla griega de Creta, pero finalmente han optado por llevarse hacia Israel a dos de ellos, el brasileño Thiago Ávila y el español de origen palestino Saif Abu Keshek, cuya situación preocupa especialmente a sus propios compañeros porque sobre él pesan ya acusaciones de terrorismo.

"Si llega a Israel, lo pueden ejecutar", sentencia tajante Txarli de la Rubia, que participó en una flotilla anterior y ahora ejerce de enlace con los medios. En declaraciones a RTVE Noticias, alude a una reciente reforma legal, en virtud de la cual los tribunales pueden aplicar la pena de muerte contra los ciudadanos palestinos que sean condenados por ataques letales contra israelíes.

Abu Keshek reside actualmente en Barcelona, pero nació en Nablús (Cisrjordania) y De la Rubia da por hecho que las autoridades israelíes se agarrarán a este origen palestino para no seguir los ritmos habituales en este tipo de detenciones y que pasan por buscar en última instancia la deportación. Dado que "corre peligro la vida de Said", este compañero implora a la comunidad internacional que intervenga para que Abu Keshek nunca llegue a Israel y desembarque en Chipre.

La Embajada israelí en España, que sostiene que la flotilla "no es una acción humanitaria" sino una "provocación", argumenta que Abu Keshek no es "un activista inocente" sino "un individuo con conexiones probadas con el terrorismo. Le acusa de actuar "en nombre" del Comité Popular Palestino en el Exterior, "vinculado a Hamás y designado como organización terrorista por distintos países", y de participar en "actividades de seguridad contra Israel".

"La información sobre estas organizaciones terroristas que están actuando libremente en España, ha sido trasladada al Gobierno español a lo largo de los años, incluso información concreta sobre este individuo", ha subrayado la Embajada, defendiendo además que "Israel actúa bajo el derecho internacional y con procedimientos legales".

Sin embargo, De la Rubia pone en tela de juicio este tipo de acusaciones y señala que "para Israel no hay argumento válido" alguno porque "hace lo que quiere". En este sentido, no duda en calificar de "secuestro" la detención y acusa al Gobierno de Benjamín Netanyahu de "saltarse todas las reglas del derecho internacional" bajo el recurrente argumento de la seguridad nacional, en base al cual limita la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.