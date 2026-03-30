Israel legaliza la pena de muerte para palestinos condenados por ataques letales

El Parlamento israelí ha aprobado este lunes una ley que establece la pena de muerte a los palestinos condenados en tribunales militares por ataques letales. La legislación ha generado críticas internacionales contra Israel, un país bajo escrutinio ante el aumento de la violencia ejercida por los colonos contra los palestinos en Cisjordania ocupada.

La medida incluye disposiciones que exigen la ejecución por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. Establece cierta posibilidad de aplazamiento, pero sin derecho a indulto y con la opción de imponer cadena perpetua en lugar de la pena capital.

La ley estipula que la pena de muerte se aplicará a quien haya asesinado a una persona "con la intención de negar la existencia del Estado de Israel". Con esa redacción, marcada por la carga ideológica se crea una distinción clara entre los actos terroristas cometidos por palestinos y los nacionalistas judíos, a los que será prácticamente imposible aplicarles la ley.

La norma ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluyendo toda Cisjordania, pero también el 53% de la Franja de Gaza.

Según la ley, impulsada por el partido ultranacionalista Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, el tribunal podrá imponer la pena de muerte incluso si la fiscalía no la solicita. Además, no se requerirá el consentimiento unánime de los jueces para imponerla.

La ley no se aplicará a los milicianos de Hamás que perpetraron los ataques del 7 de octubre de 2023, ya que se está impulsando otro proyecto de ley para la creación de un tribunal específico que juzgue estos atentados.

Netanyahu vota a favor de la ley El texto ha sido aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra. Ha votado a favor el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. La ley pasó la primera lectura —de un total de tres— en el pleno de la Knesset (el Parlamento israelí) en noviembre de 2025. Este lunes ha pasado la segunda y la tercera lectura.

Una promesa de Netanyahu a sus socios de ultraderecha Al aprobar esta ley, Netanyahu cumple una promesa clave que le hizo a sus aliados de extrema derecha. Detrás de esta medida, está Itamar Ben-Gvir, el ministro de extrema derecha de Seguridad Nacional. Durante la campaña electoral, Ben-Gvir ha lucido insignias con forma de soga en la solapa. Tras aprobarse la reforma, ha intentado descorchar una botella de champán, pero se lo han impedido. Ben-Gvir ha celebrado la aprobación de la ley. “El Estado de Israel cambia hoy las reglas del juego: quien asesine judíos no podrá seguir respirando ni disfrutando de las condiciones de la cárcel. Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos”, ha afirmado.