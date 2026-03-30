El Ejército israelí manipula esta foto de un periodista libanés para ponerle uniforme militar

Las Fuerzas de Defensa de Israel han reconocido a la cadena de televisión estadounidense Fox que han difundido una foto retocada con un programa de edición gráfica para hacer que aparezca con uniforme militar un reportero libanés muerto en un bombardeo israelí en el sur de Líbano el 28 de marzo.

Alí Shaib, reportero de la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hizbulá, murió el 28 de marzo en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Líbano que acabó con la vida de otros dos periodistas. Las Fuerzas de Defensa de Israel han justificado que fuera "eliminado” con un mensaje que comparte una foto en la que el reportero aparece parcialmente vistiendo uniforme militar y que le identifica como miembro de la Fuerza Raduán de Hizbulá. "Resulta que el chaleco de prensa era solo una falsa identidad para el terror”, han afirmado las FDI. La foto no es real. Es un montaje realizado con un programa de edición gráfica.

Una foto editada por Israel para ponerle uniforme a un reportero libanés

Consultadas por un periodista de la cadena de televisión estadounidense Fox, las Fuerzas de Defensa israelíes han reconocido que la foto está retocada con un programa de edición gráfica. "Desafortunadamente, no hay en realidad una foto, fue photoshopeada”, han dicho las Fuerzas Armadas israelíes. El Comité para la Protección de los Periodistas ha anunciado que está investigando el ataque israelí que ha acabado con la vida de tres periodistas en el sur de Líbano y ha subrayado que los reporteros "no son objetivos legítimos, independientemente del medio para el que trabajen”.

La foto del reportero que las Fuerzas de Defensa de Israel han editado para ponerle un uniforme militar tiene su origen en el perfil de su canal de Telegram. Esa instantánea muestra al periodista con un chaleco azul de prensa y con el micrófono de la cadena de televisión vinculada a Hizbulá, como muestra la foto inferior.

A la izquierda: Foto editada de un periodista; a la derecha: canal de Telegram que la distribuye VerificaRTVE

Timothy Graham, investigador especializado en desinformación de la Universidad de Queensland (Australia), ha asegurado a ABC News Verify que esta la foto es "una evidencia inventada sobre el estatus de combatiente aplicado a una persona” que ha sido publicada "en una plataforma militar oficial para justificar un asesinato”. "Es la racionalización de la violencia a través del engaño”, ha advertido este especialista.

Tras reconocer que la imagen con uniforme militar está "fotoshopeada”, las Fuerzas de Defensa de Israel han publicado en X una imagen borrosa que aseguran que muestra al reportero libanés con uniforme militar.

En VerificaRTVE hemos comprobado con las herramientas Hive y Google SynthID que no es una foto generada con inteligencia artificial. También hemos preguntado al portavoz militar israelí que ha publicado la imagen si puede facilitar la foto original sin que aparezca borrosa y no hemos obtenido respuesta a fecha de publicación de este artículo.

Como te hemos contado en VerificaRTVE, la guerra de Irán ha quedado marcada por la difusión de bulos y desinformación, con un especial protagonismo del uso de la inteligencia artificial para engañar y desestabilizar. La creciente popularización de la IA y su empleo para intoxicar a la población lleva a ejemplos como los vídeos falsos de mujeres militares como estrategia de propaganda militar.