Líbano, de la escalada al desgaste: Israel amplía su ofensiva sin neutralizar a Hizbulá mientras se complica el frente de Irán

La escalada entre Israel y Líbano sigue intensificándose sobre el terreno, especialmente en la franja sur libanesa, donde los bombardeos son ya diarios y cada vez más extensos en alcance geográfico. En las últimas horas, nuevos ataques israelíes han dejado al menos una decena de muertos en distintos puntos, incluidos bombardeos en Beirut, según informan agencias internacionales, en una dinámica que confirma la aceleración del conflicto y su extensión más allá del eje estrictamente fronterizo.

En paralelo, el frente norte de Israel sigue bajo presión constante. En las últimas horas, al menos cuatro personas han resultado heridas tras el impacto de un cohete de Hizbulá en la ciudad de Kiryat Shmona, mientras fragmentos de un misil —en este caso vinculado al frente iraní— han alcanzado una refinería en Haifa, provocando daños y pequeños incendios sin víctimas, así como en varias zonas del centro de Jerusalén. En las últimas semanas, al menos una docena de personas ha muerto y cerca de 250 han resultado heridas por el impacto de cohetes y misiles.

El repunte se produce en un contexto crítico en el lado libanés: desde que comenzara la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, aliado de la milicia-partido Hizbulá, al menos 886 personas han muerto y otras 2.141 han resultado heridas, además del desplazamiento de más de un millón de libaneses, en una crisis humanitaria que no se veía en el país desde hace años.

Dos niñas en una tienda en Beirut tras haber sido desplazadas del sur del Líbano por bombardeos israelíes EFE

En paralelo, tres elementos marcan este salto de fase. Por un lado, Israel ha intensificado su ofensiva contra infraestructuras críticas libanesas, con la destrucción de varios puentes sobre el río Litani, clave para los movimientos logísticos en el sur del país. Por otro, la operación terrestre continúa ampliándose, con nuevas unidades desplegadas y una presencia cada vez más sostenida sobre el terreno. Y en tercer lugar, Hizbulá mantiene la presión con fuego constante sobre el norte de Israel, sin que la intensidad de la ofensiva hebrea haya logrado frenar completamente su capacidad de respuesta.

El brazo armado del "Partido de Dios" no solo continúa lanzando cohetes, sino que, además, ha logrado redesplegar unidades cerca de la frontera, incluidas la fuerza de élite "Raduán", especializada en infiltraciones y combate en pequeñas unidades, lo que eleva el riesgo de enfrentamientos más directos sobre el terreno. La organización conserva miles de cohetes de corto y medio alcance y centenares de misiles más avanzados, lo que le permite sostener el pulso sin cruzar —por ahora— el umbral de una guerra total.

Israel anuncia la “segunda fase” En paralelo, Israel ha consolidado el paso a una nueva fase operativa. “No pondremos fin a la campaña hasta que la amenaza desde Líbano haya sido eliminada", afirmó a comienzos de mes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir. A la preparación anunciada se suma ahora una realidad sobre el terreno: la operación terrestre ya está en marcha, el refuerzo de tropas sigue in crescendo y la ampliación del despliegue se consolida con la reciente incorporación de unidades de reservistas a las fuerzas regulares desplegadas a lo largo de la frontera - desde Rosh Hanikra hasta el área de las granjas de Shebaa - donde ya hay movilizados en torno a 100.000 efectivos. "Desde septiembre pasado, el Ejército israelí se ha estado preparando para la posible movilización de hasta 450.000 reservistas adicionales, con la intención de establecer 13 nuevas posiciones tácticas dentro del sur del Líbano”, sostiene Orna Mizrahi, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), el principal think tank de Israel enfocado en seguridad nacional, estrategia militar, ciberseguridad y terrorismo - afiliado a la Universidad de Tel Aviv . Despliegue de vehículos militares en la frontera entre Israel y Líbano AFP Según esta analista, el objetivo declarado de las FDI sigue siendo empujar a Hizbulá al norte del río Litani, desmantelar su infraestructura y reducir la amenaza sobre el norte de Israel. Sin embargo, la acumulación de movimientos sobre el terreno sugiere un objetivo más amplio: ¿estamos viendo un intento no solo de hacer retroceder a la milicia chií libanesa, sino de vaciar el sur del Líbano de su población para alterar de forma permanente el equilibrio demográfico?. "Esa es la pregunta que muchos nos hacemos", decía recientemente el principal analista político de Al Jazeera, Marwan Bishara, un palestino cristiano de la ciudad de Nazaret, experto en el conflicto israelopalestino. "Viendo el desplazamiento de la población chií del sur del Líbano, del valle de la Becá (en el este) o de los barrios del sur de Beirut, podría pensarse que el escenario deseado de Israel es desplazar de forma permanente a su población y reemplazarla, al menos en parte, por colonos israelíes", añadía.

Un Estado debilitado Por otro lado, la presión sobre el Estado libanés para que controle y desarme definitivamente a la milicia libanesa —en línea con los compromisos del alto el fuego de 2024 y las resoluciones internacionales— aumenta en paralelo a los cohetes y misiles que el grupo armado envía al otro lado de la frontera. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró horas después de que Israel respondiera al primer ataque con cohetes y drones del grupo vinculado a Irán, que las actividades militares y de seguridad de Hizbulá quedaban desde ese momento prohibidas: “Anunciamos la prohibición de sus actividades militares y restringimos su papel al ámbito político”, declaró Salam en un comunicado. ““ A la semana, el presidente libanés, Joseph Aoun, fue más osado e incluso planteó iniciar conversaciones bajo patrocinio internacional, junto con una tregua total y el despliegue del ejército libanés en las zonas de conflicto con el objetivo de desarmar a la milicia chií. Pero veinte días después del primer fuego cruzado, el margen de maniobra estatal sigue siendo muy reducido en tanto en cuanto que el Estado no tiene un control efectivo sobre todo su territorio. Hizbulá no opera únicamente como una milicia. Es, al mismo tiempo, un actor político, social y militar con una estructura propia y una capacidad que, en algunos ámbitos, supera a la del propio Ejército libanés. Esa dualidad, que no siempre se entiende en Occidente, complica cualquier intento de limitar la actividad de la milicia sin abrir una profunda crisis interna en el frágil país de los cedros, crisol de culturas, religiones, minorías y lenguas. En consecuencia, la capacidad real del gobierno libanés para responder a esas demandas es muy limitada. No solo por la debilidad institucional o la falta de recursos, sino porque Hizbulá forma parte del equilibrio político interno del Líbano. Cualquier intento de confrontación directa con el grupo podría desestabilizar aún más el endeble engranaje político libanés, que a duras penas logró mantenerse al margen de conflictos pasados, como el que asoló a la vecina Siria entre 2011 y 2026. Carteles al borde de la carretera de Qana, en el sur del Líbano, con imágenes de varias figuras chiítas importantes Joel Carillet Joel Carillet A ello se suma un factor decisivo: el componente regional. Hizbulá no está actuando únicamente en clave libanesa, sino como parte de una estrategia más amplia vinculada a Irán, desde donde llegan buena parte de las órdenes que guían y dirigen al grupo armado. Eso reduce todavía más el margen de decisión de Beirut, que queda atrapado entre equilibrios internos que no controla plenamente.

Francia y EE.UU. presionan En paralelo, la presión internacional se intensifica. Estados Unidos y Francia han reactivado los contactos diplomáticos para empujar a Beirut a asumir un papel más activo en el sur del Líbano, especialmente en la franja al sur del Litani. El embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, respaldó este viernes la propuesta del presidente libanés de abrir negociaciones directas con Israel para intentar poner fin a la guerra con Hezbolá. Issa subrayó la importancia del diálogo para alcanzar cualquier acuerdo, aunque reconoció que cada parte tiene una visión distinta sobre cómo iniciar ese proceso. También advirtió de que no espera un cese inmediato de los ataques israelíes y señaló que corresponde al Líbano decidir si negocia en el contexto actual. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, condicionó la posibilidad de esas negociaciones a la aprobación de Israel, mientras que el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, descartó por ahora contactos directos con el Líbano, vinculando abiertamente la ofensiva de su país a la falta de control estatal por parte del Ejecutivo vecino y deslizando, incluso, la posibilidad de consecuencias territoriales si no realizaba un cambio de rumbo significativo. Un militar de la FINUL herido tras disparos contra posiciones de los 'cascos azules' en el sur de Líbano FINUL FINUL En este contexto, los esfuerzos de mediación avanzan con dificultad. Las propuestas sobre la mesa —desde el refuerzo del papel del Ejército libanés en el sur hasta la reactivación de mecanismos de supervisión internacional como los desplegados para la misión de FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano), que vigila desde hace décadas el antiguo cese de hostilidades entre Hizbulá e Israel— chocan con esa misma limitación estructural. El resultado es un escenario conocido: un Estado formalmente soberano que, en la práctica, no puede imponer su autoridad en una parte clave de su territorio. Y en ese espacio de ambigüedad, la dinámica del conflicto tiende a resolverse más en el terreno, y con las armas, que en la mesa de negociación.