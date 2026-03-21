Guerra de Irán, última hora en directo: Irán anuncia ataques contra cinco bases militares de EE.UU. y ciudades de Israel

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Más países se suman a la declaración conjunta sobre el estrecho de Ormuz.

Varios países adicionales se unieron este viernes a las principales naciones europeas, Japón y Canadá en la firma de una declaración conjunta en la que expresan su disposición a participar en los esfuerzos necesarios para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y adoptar medidas para estabilizar los mercados energéticos.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, República de Corea, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Rumanía, Baréin y Lituania han firmado la siguiente declaración:

Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles —incluidas instalaciones de petróleo y gas— y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes.

Expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada del conflicto. Instamos a Irán a cesar de inmediato sus amenazas, el tendido de minas, los ataques con drones y misiles y cualquier otro intento de bloquear el estrecho al tráfico comercial, y a cumplir con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

La libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, incluido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las consecuencias de las acciones de Irán se sentirán en todas las partes del mundo, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. De conformidad con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, subrayamos que la interferencia con la navegación internacional y la interrupción de las cadenas globales de suministro energético constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

En este sentido, pedimos un inmediato y completo alto a los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas. Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el estrecho. Acogemos con satisfacción el compromiso de los países que ya participan en la planificación preparatoria.

Celebramos la decisión de la Agencia Internacional de la Energía de autorizar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo. Adoptaremos otras medidas para estabilizar los mercados energéticos, incluido el trabajo con determinados países productores para aumentar la oferta. También trabajaremos para proporcionar apoyo a las naciones más afectadas, incluso a través de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras internacionales. La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países. Instamos a todos los Estados a respetar el derecho internacional y a defender los principios fundamentales de la prosperidad y la seguridad internacionales.