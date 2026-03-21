Guerra de Irán, última hora en directo: Irán anuncia ataques contra cinco bases militares de EE.UU. y ciudades de Israel
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La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 22 días, en los que han muerto más de 3.000 personas en los países afectados. Las infraestructuras energéticas han pasado a estar en primera línea de frente tras el ataque israelí sobre el campo de gas de South Pars, que comparten Irán y Catar, a lo que Teherán ha contestado con un bombardeo contra el mayor complejo de producción de gas del mundo, el de Ras Laffan, en Catar, que produce una quinta parte del gas natural licuado del mundo, y un ataque contra una refinería en Haifa, Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que su Gobierno actuó solo y sin coordinación con Estados Unidos al bombardear South Pars y que su aliado Donald Trump le ha pedido que cese en este tipo de ataques. También el mandatario norteamericano ha confirmado este extremo, en el marco de una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra de Japón.
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Guerra de Irán, última hora en directo
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Irán advierte de que podría lanzar ataques contra "lugares recreativos y turísticos"
Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este viernes de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. "A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.
Estas declaraciones se producen el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero. Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.
Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil.
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EE.UU. autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar.
Bessent, responsable del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que el Gobierno ha emitido una autorización “limitada y de corta duración” que permitirá la venta del petróleo iraní actualmente retenido en buques en alta mar. Según explicó, se trata de una medida “estrechamente definida” que no supone un levantamiento general de sanciones, sino una excepción puntual destinada a gestionar cargamentos que habían quedado bloqueados por el régimen sancionador vigente. Por ahora no se han ofrecido detalles adicionales sobre el volumen de crudo afectado ni sobre los destinatarios potenciales de estas ventas.
Beesent explicó en su cuenta oficial de X que la autorización se aplica al petróleo cargado en buques a partir de este viernes y se extiende hasta el 19 de abril. El encargado del Tesoro dijo que "Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados, y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre su capacidad para acceder al sistema financiero internacional".
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Más países se suman a la declaración conjunta sobre el estrecho de Ormuz.
Varios países adicionales se unieron este viernes a las principales naciones europeas, Japón y Canadá en la firma de una declaración conjunta en la que expresan su disposición a participar en los esfuerzos necesarios para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y adoptar medidas para estabilizar los mercados energéticos.
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, República de Corea, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Rumanía, Baréin y Lituania han firmado la siguiente declaración:
Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles —incluidas instalaciones de petróleo y gas— y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada del conflicto. Instamos a Irán a cesar de inmediato sus amenazas, el tendido de minas, los ataques con drones y misiles y cualquier otro intento de bloquear el estrecho al tráfico comercial, y a cumplir con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.
La libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, incluido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las consecuencias de las acciones de Irán se sentirán en todas las partes del mundo, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. De conformidad con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, subrayamos que la interferencia con la navegación internacional y la interrupción de las cadenas globales de suministro energético constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
En este sentido, pedimos un inmediato y completo alto a los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas. Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el estrecho. Acogemos con satisfacción el compromiso de los países que ya participan en la planificación preparatoria.
Celebramos la decisión de la Agencia Internacional de la Energía de autorizar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo. Adoptaremos otras medidas para estabilizar los mercados energéticos, incluido el trabajo con determinados países productores para aumentar la oferta. También trabajaremos para proporcionar apoyo a las naciones más afectadas, incluso a través de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras internacionales. La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países. Instamos a todos los Estados a respetar el derecho internacional y a defender los principios fundamentales de la prosperidad y la seguridad internacionales.
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Irán anuncia ataques contra cinco bases militares de EE.UU. y ciudades de Israel
La Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado que ha atacado cinco bases militares de Estados Unidos en la región de Oriente Medio y ciudades en Israel como Tel Aviv y Haifa. Según el comunicado del cuerpo militar de elite iraní, fueron atacadas "con éxito" las bases Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; Ali al Salem, en Kuwait; Erbil, en el Kurdistán iraquí; y la Quinta Flota Naval, en Baréin.
Estas bases fueron blanco de ataques efectuados con los sistemas de misiles Qiyam y Emad, así como con un dron, en repetidas ocasiones durante las últimas horas. Tanto Baréin como Kuwait y Arabia Saudí han informado haber interceptado drones y misiles recientemente.
En Israel, los objetivos principales fueron Haifa y Tel Aviv, en unos ataques en los que la Guardia Revolucionaria empleó misiles Jorramshahr 4 y Qadr. Esta nueva ola de ataques se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Estados Unidos está "muy cerca de alcanzar" sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero. Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.