Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

El deber religioso y el político se mezclan en el rezo del fin del Ramadán en Teherán: "Trump no puede hacernos daño"

Para todos los públicos Los iraníes celebran el fin del Ramadán | Ver
Seguidores del régimen iraní celebran el fin del Ramadán
SILVIA GUERRA (Enviada especial a Teherán) / RTVE.es

Un buen musulmán empieza el año rezando. Las mujeres por un lado y los hombres por otro, bajo una seguridad extrema, entran en la explanada de la Gran Mezquita de Mosalá, en Teherán. El templo está lleno desde primerísima hora.

"Venir es mi deber religioso y político. En estos días que vivimos, ambas cosas son la misma", escuchamos entre los asistentes.

La "autorresistencia" de un Irán descabezado: Trump domina el cielo y Teherán la economía por tierra y mar
La "autorresistencia" de un Irán descabezado: Trump domina el cielo y Teherán la economía por tierra y mar Ebbaba Hameida

Todos quieren dejar su mensaje: "Que todo el mundo vea este cartel, en el que digo que Trump no puede hacernos daño".

"Trump, te destruiremos"

También los niños. En Irán es frecuente verlos en televisión dando su opinión política, como cualquier adulto. "Dejo aquí mi mensaje: Trump, te destruiremos".

"Esto es la República Islámica de Irán. Aquí no hay Inteligencia Artificial. Somos reales". Efectivamente, lo atestiguamos, son reales y dicen creer ciegamente en la fuerza de Irán y su victoria.

Al que todavía no han visto ni escuchado es a su líder supremo, Mojtaba Jameneí, quien no ha seguido la tradición marcada por su padre, que siempre dirigió la oración del primer día del año persa en esta mezquita. El nuevo ayatolá cumple dos semanas en el cargo y nadie le ha visto aún.

No recomendado para menores de 7 años Irán celebra el año nuevo persa en pleno conflicto - Telediario 1 | Ver
Irán recibe el año nuevo persa en plena guerra
Es noticia: