El deber religioso y el político se mezclan en el rezo del fin del Ramadán en Teherán: "Trump no puede hacernos daño"

Un buen musulmán empieza el año rezando. Las mujeres por un lado y los hombres por otro, bajo una seguridad extrema, entran en la explanada de la Gran Mezquita de Mosalá, en Teherán. El templo está lleno desde primerísima hora.

"Venir es mi deber religioso y político. En estos días que vivimos, ambas cosas son la misma", escuchamos entre los asistentes.

Todos quieren dejar su mensaje: "Que todo el mundo vea este cartel, en el que digo que Trump no puede hacernos daño".