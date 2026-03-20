La OTAN completa la evacuación de su misión en Irak ante la escalada del conflicto

La escalada del conflicto en Oriente Medio, que se ha extendido desde Irán a otros países de la región, ha llevado a la OTAN a "ajustar" su misión en Irak. Ocho años después de su despliegue y días después de que España ya hubiese confirmado el inicio de la evacuación de sus militares, la Alianza Atlántica ha anunciado la salida sine die de todas las tropas, que permanecerán en Europa hasta que la situación sobre el terreno mejore.

La OTAN lanzó en el año 2018 esta misión por petición del propio Gobierno iraquí, que reclamó ayuda internacional para formar a sus fuerzas de seguridad y evitar, entre otras cosas, el resurgimiento de grupos terroristas como Estado Islámico. Sin embargo, Irak también se ha convertido en escenario de la actual espiral bélica, con ataques contra bases con presencia militar extranjera y con las milicias pro iraníes cada vez más movilizadas.

Los últimos efectivos han salido de territorio iraquí este viernes, según un comunicado del Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE). El comandante de la OTAN en Europa, Alexus Grynkewich, ha dado las gracias a las autoridades de Irak y a todos los países aliados que han colaborado en el traslado, resaltando también que los militares que participan en este despliegue son "verdaderos profesionales".

La misión en sí no se extingue, ya que seguirá operando desde el cuartel general de Nápoles. La vuelta, sin embargo, se atisba difícil a corto plazo, en la medida en que ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han marcado un calendario fijo para concluir una ofensiva que, según defienden, ha diezmado la capacidad militar del régimen iraní y se ha llevado por delante la vida de algunos de sus principales líderes, incluido el ayatolá Alí Jameneí.

España participa en esta misión de la OTAN, así como en la coalición internacional que combatió en su día a Estado Islámico y ahora lucha por combatir todos sus remanentes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció esta semana la salida de las tropas y reconoció, cuando aún no habían terminado de salir todos los efectivos, que los trabajos estaban siendo "muy difíciles".