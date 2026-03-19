Los países de la UE piden una "desescalada" en Irán y una "moratoria" a los ataques a infraestructuras energéticas

Los líderes de los países de la UE han reclamado una "desescalada" en el conflicto en Oriente Medio y el respeto al "derecho internacional". Tras horas de reunión del Consejo Europeo en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han emitido un comunicado en el que reclaman "máxima moderación" a todas las partes involucradas en el conflicto y una "moratoria" a los ataques a infraestructuras energéticas e hídricas, que se han recrudecido en los últimos días.

También han hecho hincapié en la necesidad de aprender de las "lecciones" de la crisis migratoria de 2015 tras la guerra de Siria, con el fin de evitar una "situación similar". En ese sentido, el Consejo Europeo recalca que, "aunque el conflicto no se ha traducido hasta ahora en flujos migratorios hacia la Unión Europea", es importante "mantener un alto grado de vigilancia" al respecto.

Los Veintisiete están dispuestos a movilizar plenamente sus herramientas diplomáticas, jurídicas, operativas y financieras para evitar los movimientos migratorios incontrolados y proteger la seguridad en Europa, recalcan en su comunicado.