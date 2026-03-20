Las renovables ahorran al mundo 40.000 millones de dólares desde el inicio de la guerra en Irán

El mundo despertó temblando el jueves tras conocerse que Irán había atacado al mayor yacimiento de gas natural licuado del mundo, el de Ras Laffan, en Catar. Si hasta ahora se pensaba que la crisis energética que ha estallado con la guerra en Oriente Medio podría empezar a solucionarse una vez cesaran los bombardeos y reabriera el estrecho de Ormuz, ahora parece que va para largo: el país del Golfo ya ha avisado que retomar la producción de una planta de la que sale la quinta parte del gas mundial puede llevar hasta cinco años.

Este nuevo capítulo de la guerra ha disparado los precios del gas en Europa hasta un 30%, una escalada que, como la del petróleo, parece no tener techo. Frente a ello, muchos países han encontrado en las renovables una herramienta clave no solo para la transición ecológica, sino también para la seguridad y autonomía energética.

Según un informe del think tank energético Ember publicado este viernes, el mundo instaló la cifra récord de 814 GW de capacidad de energía solar y eólica en 2025, un 17% más que el año anterior. Para ponerlo en contexto: la electricidad generada solo por los GW añadidos el último año podría sustituir a más de una séptima parte de la generación mundial de gas, o casi el doble del volumen total de exportaciones anuales de gas natual licuado (GNL) de Catar.

España, protegida de la volatilidad gracias a las renovables Esto se traduce en menores precios. La generación de electricidad a partir del gas es más cara que la de las renovables y además hace subir los precios totales por el funcionamiento del sistema minorista, según el cual el precio de la fuente energética más cara fija el baremo para el resto. En los primeros diez días de guerra, el precio de la electricidad generada a partir del gas se disparó un 50% en la Unión Europea, que importa una gran cantidad de GNL desde que Rusia cerró el grifo por la guerra de Ucrania en 2022. Los Veintisiete pagaron unos 2.500 millones de euros adicionales por las importaciones de gas en los primeros diez días de guerra, pero no todos los países se vieron afectados por igual. España, donde las renovables representan el 56% de la generación eléctrica, se ve mucho menos expuesta a la volatilidad de los precios de este combustible. En nuestro país el gas marcó los precios solo un 15% de las horas en lo que llevamos de 2026, mientras que en Italia el porcentaje sube hasta el 89%, según otro análisis de Ember, lo que ha permitido que los precios de la electricidad sean en nuestro país mucho más bajos que los de otros vecinos europeos. Las renovables, el escudo español ante una crisis energética Ana de la Torre