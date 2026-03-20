Las renovables ahorran al mundo 40.000 millones de dólares desde el inicio de la guerra en Irán
- España, uno de los países menos expuestos a la volatilidad de precios gracias a las energías limpias
- El ataque a infraestructuras energéticas y el cierre de Ormuz dispara los precios de gas y petróleo
El mundo despertó temblando el jueves tras conocerse que Irán había atacado al mayor yacimiento de gas natural licuado del mundo, el de Ras Laffan, en Catar. Si hasta ahora se pensaba que la crisis energética que ha estallado con la guerra en Oriente Medio podría empezar a solucionarse una vez cesaran los bombardeos y reabriera el estrecho de Ormuz, ahora parece que va para largo: el país del Golfo ya ha avisado que retomar la producción de una planta de la que sale la quinta parte del gas mundial puede llevar hasta cinco años.
Este nuevo capítulo de la guerra ha disparado los precios del gas en Europa hasta un 30%, una escalada que, como la del petróleo, parece no tener techo. Frente a ello, muchos países han encontrado en las renovables una herramienta clave no solo para la transición ecológica, sino también para la seguridad y autonomía energética.
Según un informe del think tank energético Ember publicado este viernes, el mundo instaló la cifra récord de 814 GW de capacidad de energía solar y eólica en 2025, un 17% más que el año anterior. Para ponerlo en contexto: la electricidad generada solo por los GW añadidos el último año podría sustituir a más de una séptima parte de la generación mundial de gas, o casi el doble del volumen total de exportaciones anuales de gas natual licuado (GNL) de Catar.
España, protegida de la volatilidad gracias a las renovables
Esto se traduce en menores precios. La generación de electricidad a partir del gas es más cara que la de las renovables y además hace subir los precios totales por el funcionamiento del sistema minorista, según el cual el precio de la fuente energética más cara fija el baremo para el resto.
En los primeros diez días de guerra, el precio de la electricidad generada a partir del gas se disparó un 50% en la Unión Europea, que importa una gran cantidad de GNL desde que Rusia cerró el grifo por la guerra de Ucrania en 2022.
Los Veintisiete pagaron unos 2.500 millones de euros adicionales por las importaciones de gas en los primeros diez días de guerra, pero no todos los países se vieron afectados por igual. España, donde las renovables representan el 56% de la generación eléctrica, se ve mucho menos expuesta a la volatilidad de los precios de este combustible.
En nuestro país el gas marcó los precios solo un 15% de las horas en lo que llevamos de 2026, mientras que en Italia el porcentaje sube hasta el 89%, según otro análisis de Ember, lo que ha permitido que los precios de la electricidad sean en nuestro país mucho más bajos que los de otros vecinos europeos.
Solar y eólica, las fuentes que más rápido crecen de la historia
Lo mismo ocurre a nivel global. La capacidad eólica y solar existente en el mundo ha evitado desde el inicio de la guerra en Irán el equivalente a unos 330 TWh de generación de gas, lo que supone un ahorro potencial de más de 40.000 millones de dólares, calculan los analistas de Ember.
"La continua escalada de tensión en Oriente Medio nos recuerda de forma contundente los riesgos que conlleva la dependencia del petróleo y el gas importados", ha alertado Kingsmill Bond, estratega energético de este centro de investigación.
"La energía solar, la eólica y las baterías ofrecen a los países importadores una vía real hacia la seguridad energética, una vía más económica, más rápida de implementar y libre de condiciones geopolíticas", añade.
Las últimas incorporaciones elevan la capacidad instalada global combinada de energía eólica y solar a 4.174 GW (más de 4 TW), lo que pone de relieve la rápida expansión de "las dos fuentes de electricidad que más rápido han crecido en la historia", según este informe.
La energía solar representó la mayor parte de las nuevas incorporaciones de capacidad, con casi 4 GW nuevos añadidos a nivel mundial por cada 1 GW de energía eólica. En 2025 se añadieron 647 GW de capacidad solar en todo el mundo, frente a los 582 GW de 2024. Se trata de un aumento interanual del 11 % en 2025, tras un año ya de por sí sólido en 2024. A finales de 2025, la capacidad solar acumulada había alcanzado cerca de 2.900 GW.
El despliegue eólico, aunque inferior al solar, experimentó un aumento significativo del 47 %, pasando de 113 GW en 2024 a 167 GW en 2025. A finales de 2025, la capacidad eólica instalada a nivel mundial alcanzó alrededor de 1.300 GW.
"La magnitud y la velocidad de la expansión de la energía solar no tienen precedentes en el sector energético", ha afirmado Leonard Heberer, analista de datos de Ember. "Junto con el rápido aumento de la capacidad eólica, estas tecnologías están en camino de convertirse en la columna vertebral del suministro eléctrico mundial", destaca.