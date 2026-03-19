El Consejo Europeo se reúne en Bruselas para fijar una postura común sobre la guerra en Irán y la crisis energética

La Unión Europea (UE) celebra este jueves en Bruselas un Consejo Europeo marcado por la guerra de Irán, la crisis energética que ha causado y las diferencias con Donald Trump.

"No hay una alternativa al orden internacional basado en reglas, porque la alternativa es la guerra en Ucrania, la alternativa es la competencia desleal en el comercio, la amenaza a la soberanía en Groenlandia, la amenaza a la soberanía en otras partes del mundo", ha advertido el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha instado a su llegada a la cumbre a hallar "una salida" a la guerra en Oriente Medio, en lugar de una mayor escalada. Kallas ha confirmado también que mantiene contactos diplomáticos con Teherán para buscar "diferentes soluciones" al conflicto.

“Iran's attacks on Qatar’s energy infrastructure are deepening the chaos.

The war in the Middle East needs an exit, not an escalation.



This is equally important for Ukraine, as Russia stands to gain from the Iran war.

Now is the time to step up support for Ukraine, including by… pic.twitter.com/OWwaNKoBxU“ — Kaja Kallas (@kajakallas) March 19, 2026

EE.UU. e Israel comenzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, un conflicto que se ha extendido a toda la región y para la que no se ve una salida clara. Este pasado miércoles, el ataque de Israel contra instalaciones de gas de Irán provocó la respuesta iraní, que bombardeó a su vez infraestructuras en los países aliados de EE.UU., lo que ha disparado los precios de petróleo y gas.

En el Consejo, el resto de socios intentarán también convencer a Hungría para que levante su veto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y a nuevas sanciones a Rusia. Los líderes europeos se reunirán asimismo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Los europeos piden una "desescalada" Los socios de la UE llegan a la cumbre con una oposición mayoritaria a implicarse en la guerra en Irán o en una operación para reabrir el estrecho de Ormuz, como les ha pedido Trump. En ese sentido, los socios se han ido sumando a la postura mantenida desde el inicio de la contienda por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien mantuvo desde el principio que la guerra era ilegal y que ni España ni la UE debían implicarse. Sin embargo, la postura institucional de la UE no ha estado clara. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en unas polémicas declaraciones, dijo que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y dio por acabado el orden internacional basado en reglas. El presidente del Consejo, António Costa, la desautorizó y defendió el derecho internacional y el orden internacional multilateral. Posteriormente, Von der Leyen se desdijo. Von der Leyen dice que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" Según el borrador de conclusiones de la cumbre, el Consejo tiene previsto condenar los "ataques indiscriminados" de Irán, pero no la agresión de EE.UU. e Israel, informa Efe. De momento, los mandatarios han coincidido, en sus declaraciones a la llegada al Consejo, en pedir una "desescalada", como ha hecho Kaja Kallas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido una "desescalada rápida", así como una "moratoria" de los ataques sobre infraestructuras y civiles. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha "agradecido expresamente" que Trump "haya enviado una señal la pasada noche de que está preparado para terminar la lucha". El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha declarado a su llegada a Bruselas que la UE debe centrarse en la "desescalada". En el mismo sentido se ha manifestado el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quien ha declardo que la UE solo quiere que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán "termine lo antes posible". ““