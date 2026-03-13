La UE ve "preocupante" que EE.UU. levante las sanciones al petróleo ruso: "Afecta a la seguridad europea"

La Unión Europea ha rechazado seguir los pasos de EE.UU. y levantar las sanciones al petróleo ruso, ante la escalada de precios por la guerra en Irán. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha considerado este viernes "muy preocupante" la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ha afirmado que esta medida "impacta en la seguridad europea".

"El aumento de la presión económica sobre Rusia es decisivo para que acepte una negociación seria para una paz justa y duradera" en Ucrania, ha señalado Costa en un mensaje en su red social X.

Las palabras del presidente del Consejo Europeo llegan después de que Estados Unidos haya decidido ignorar las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, una guerra que sigue vigente cuatro años después, y autorizar temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito.

En su opinión, esta medida permitirá aliviar los precios del petróleo, que en las últimas semanas se han disparado: los precios del barril de crudo Brent —de referencia en Europa— oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad, mientras el Texas ya toca los 96 dólares. A su vez, la Administración de Trump ha hecho énfasis en que, teóricamente, levantar las sanciones no representará un beneficio significativo para Rusia.

Merz cree que Estados Unidos se equivoca También se ha pronunciado en contra de la decisión de Estados Unidos el canciller alemán, Friedrich Merz, que en las últimas semanas mostró buena sintonía con el presidente Trump durante un encuentro en la Casa Blanca, en el que manifestó su apoyo a Washington y Tel Aviv tras el ataque a Irán. En su opinión, es un "error" el relajamiento parcial de las sanciones a Rusia, argumentando que "tenemos un problema de precios, no de cantidades": "En el marco del G7 hemos hablado con el presidente de EE.UU, hubo una clara posición de seis miembros del G7. Nos parece equivocado", ha abundado, para después volver a reiterar su apoyo a Ucrania, el cual "no se va a disuadir ni desviar por la guerra en Irán", ha dicho. Enfrente, otros gobiernos europeos más próximos a Rusia, como Hungría, han asegurado este viernes que la UE debería seguir el ejemplo de Washington: "Hay que suspender las sanciones al crudo ruso y hay que permitir la entrada de los combustibles rusos al mercado europeo", ha afirmado el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, una medida que a su juicio reduciría los precios.