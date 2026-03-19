Hungría mantiene su veto al préstamo de la UE para Ucrania pese a las críticas
- El primer ministro húngaro acusa a Zelenski de "chantajear" a la UE
- Costa recrimina a Orbán su "inaceptable" comportamiento y Sánchez insta a cumplir lo pactado
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han refrendado este jueves desde Bruselas su inquebrantable apoyo a Ucrania, en un frente común del que siguen desmarcándose Eslovaquia y, principalmente, Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sigue sin levantar el bloqueo al préstamo de 90.000 millones de euros que el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha vuelto a reclamar en un discurso ante los líderes de los Veintisiete.
Pese a la intensidad de las negociaciones, las conclusiones sobre Ucrania han salido adelante sin el apoyo de los dos países díscolos. Orbán condiciona su apoyo final al préstamo, que ya está aprobado, al correcto funcionamiento del oleoducto Druzhba, que lleva a Hungría el petróleo ruso a través de territorio ucraniano. "Si no hay petróleo, no hay dinero", ha zanjado en unas declaraciones difundidas por el Gobierno.
El dirigente húngaro, que tiene ya en el horizonte las elecciones generales del 12 de abril, ha acusado a Zelenski de "chantajear" a Bruselas y ha advertido de que, "mientras no levante el bloqueo", no recibirá fondos adicionales por parte de la UE. Esta estrategia no es nueva, ya que Orbán, uno de los pocos dirigentes del bloque que no ha roto relaciones con el ruso Vladimir Putin, ha complicado cualquier medida de presión sobre Moscú.
Críticas y presión sobre Hungría
Fuentes comunitarias han asegurado que, al igual que había hecho en anteriores encuentros, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha vuelto a tachar de "inaceptable" el comportamiento de Orbán en su intervención ante todos los mandatarios. "Viola los principios de buena fe y de cooperación leal consagrados en los Tratados, ha zanjado el ex primer ministro portugués.
De hecho, el texto aprobado por 25 de los líderes plantea ya que "el primer desembolso a Ucrania se produzca a principios de abril", en un aparente gesto de presión a Budapest. Asimismo, confían en la "rápida" aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, retrasado también por las reticencias de Hungría y de Eslovaquia. Zelenski ha reclamado en un discurso por videoconferencia ante el Consejo la aprobación de dichos castigos y la liberación del préstamo. "Es clave para nosotros. Es un recurso para proteger vidas·", ha advertido
Ya a su llegada, varios líderes, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, habían instado a Orbán a cumplir los compromisos. En esta línea se ha expresado también el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez: "Lo que se espera de todo un presidente, ya sea de Hungría como de cualquier otra nación, es que cuando el Consejo llega a un acuerdo, ese acuerdo se tiene que cumplir.