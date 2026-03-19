Hungría mantiene su veto al préstamo de la UE para Ucrania pese a las críticas

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han refrendado este jueves desde Bruselas su inquebrantable apoyo a Ucrania, en un frente común del que siguen desmarcándose Eslovaquia y, principalmente, Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sigue sin levantar el bloqueo al préstamo de 90.000 millones de euros que el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha vuelto a reclamar en un discurso ante los líderes de los Veintisiete.

Pese a la intensidad de las negociaciones, las conclusiones sobre Ucrania han salido adelante sin el apoyo de los dos países díscolos. Orbán condiciona su apoyo final al préstamo, que ya está aprobado, al correcto funcionamiento del oleoducto Druzhba, que lleva a Hungría el petróleo ruso a través de territorio ucraniano. "Si no hay petróleo, no hay dinero", ha zanjado en unas declaraciones difundidas por el Gobierno.

El dirigente húngaro, que tiene ya en el horizonte las elecciones generales del 12 de abril, ha acusado a Zelenski de "chantajear" a Bruselas y ha advertido de que, "mientras no levante el bloqueo", no recibirá fondos adicionales por parte de la UE. Esta estrategia no es nueva, ya que Orbán, uno de los pocos dirigentes del bloque que no ha roto relaciones con el ruso Vladimir Putin, ha complicado cualquier medida de presión sobre Moscú.