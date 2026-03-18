Sánchez anuncia mil millones de ayuda en defensa a Ucrania: "Puedes contar con el apoyo de España".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para Ucrania dotado de mil millones de euros, la mayor parte para producir conjuntamente material defensivo. "Nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania. Vamos a mantener nuestro apoyo al pueblo ucraniano con la misma intensidad que el primer día", ha dicho el jefe del Ejecutivo después de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "Puedes contar con el apoyo de España", ha enfatizado.

Los recursos anunciados por Sánchez son para apoyo "bilateral militar a Ucrania" a lo largo de este 2026, y ha detallado que la ayuda se financiará, en parte, a través del instrumento SAFE (Acción por la Seguridad Europea", impulsado por la Unión Europea. Este apoyo bilateral militar se traduce en la producción conjunta de drones, misiles y radares en el contexto de guerra.

El mandatario ucraniano ha visitado nuestro país por cuarta vez desde el inicio de la invasión rusa, en 2022. Además de encontrarse con Sánchez, Volodímir Zelenski, se reunirá con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. La agenda de este miércoles se completa con un encuentro en el Congreso de los Diputados con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Zelenski, además, ha llegado a España después de viajar por Rumanía, Francia y Reino Unido. También lo hace la víspera de que se celebre en Bruselas un Consejo Europeo que será clave para tratar la financiación comunitaria a Ucrania y cómo avanzar para que se materialice el crédito de 90.000 millones de euros comprometido por la Unión Europea con Kiev.

Apoyo del Gobierno a Ucrania y firma de acuerdos en materia de defensa Fuentes del Gobierno explican a RTVE que el encuentro entre Sánchez y Zelenski se produce en un contexto "de gran incertidumbre global y en el que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburo". Por ello, desde la Moncloa constatan que el encuentro de este miércoles es importante para mostrar que España "se compromete a seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera". En ese sentido, apuntan a que es "prioritario garantizar la suficiencia energética de Ucrania, especialmente después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70%", además de hacer hincapié en la importancia de pensar en la reconstrucción del país. La guerra de Ucrania cuatro años después: un conflicto de "trincheras y drones" Miguel Charte Por todo ello, en la reunión que mantendrán Sánchez y Zelenski está prevista la firma de varios acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos. De hecho, el consejero de comunicación ucraniano, Dmitró Litvin, ha avanzado que se cerrarán acuerdos entre empresas de producción de armamento. En su última visita a España, Zelenski pasó por las instalaciones de la empresa española Indra y abordó con su presidente ejecutivo, Ángel Escribano, la posibilidad de profundizar en la colaboración hispano-ucraniana en los ámbitos de los radares avanzados, la defensa aérea y los sistemas antidrón. Tras la firma de los acuerdos, el presidente de Ucrania se desplazará al Congreso de los Diputados para verse con la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ya por la tarde Zelenski irá al Palacio de la Zarzuela para tener un encuentro con Felipe VI. El rey Felipe VI recibe a Zelenski EFE/ J.J.Guillén