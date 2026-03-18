Zelenski busca una vez más el apoyo incondicional de Sánchez: las visitas del presidente ucraniano a España y la ayuda a Ucrania

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski visita España por cuarta vez desde la invasión rusa. Pero en esta ocasión, con la guerra de Irán ocupando las portadas. Zelenski trae un mensaje de unidad y resistencia frente a Putin, con el que ya ha pasado por Francia y Reino Unido, donde además se ha reunido con el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

En España el presidente ucraniano siempre ha encontrado el apoyo del Gobierno y un compromiso diplomático, militar y humanitario. Es difícil cuantificar la ayuda que España le ha dado a Ucrania en estos años. La semana pasada, la Secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, daba una cifra total de 17.000 millones de euros, en una intervención en el Congreso en la Comisión de Defensa. Esa ayuda se ha materializado a veces como donaciones al Ejército, compras de armamento, ayuda humanitaria, y la mayoría a través de programas de la Unión Europea y la OTAN.

En sus viajes a nuestro país, Zelenski es recibido por el presidente del Gobierno en La Moncloa, el rey Felipe VI en La Zarzuela, y visita el Congreso y empresas relacionadas con la defensa. En el caso de la visita de este miércoles, está previsto que se firmen acuerdos entre empresas de producción de armamento según ha avanzado el consejero de comunicación ucraniano, Dmitró Litvin.

Así han sido los pasos de Volodímir Zelenski por España hasta ahora.

Los primeros discursos de Zelenski en los parlamentos europeos Fue al principio de la guerra, con Europa todavía conmovida por la invasión rusa, por una guerra tan cerca, cuando Zelenski intervino en varios parlamentos europeos, pidiendo armas y sanciones, y conmoviendo a los diputados de los distintos países con su descripción de los horrores de la guerra. En el Congreso español intervino por videoconferencia, ante una sala abarrotada y en pie, diciendo que lo que pasaba en su país recordaba a Gernika: “parece que estamos en 1937”. Desde el primer día agradeció el apoyo español y a las empresas españolas que se habían retirado de Rusia, y señaló a las que todavía operaban allí. De aquella intervención Sánchez se despidió con un “cuente con España”, el mensaje que ha mantenido en los ya más de cuatro años de guerra. EFE/ Kiko Huesca Desde aquel discurso, nos hemos ido acostumbrando a la guerra y a las giras de Zelenski, que intenta mantener la unión y el entusiasmo, cuando algunos países empiezan a cansarse y EE.UU. le retira el apoyo.

España aporta armamento y formación Uno de los principales reclamos de Zelenski ha sido defensas antiaéreas y equipos de desminado. Eran sus prioridades cuando visitó Granada para asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea en octubre de 2023. Rusia ya atacaba las infraestructuras energéticas y se acercaba el invierno. España anunciaba entonces el envío de otros seis misiles antiaéreos Hawk, que se sumaban a los seis enviados el año anterior. Además, el Gobierno se comprometió a enviar tanques Leopard 2A4, de segunda mano, reparados y rehabilitados. Desde entonces, ha llegado a entregar hasta 29. Otra de las aportaciones de España ha sido la formación de militares ucranianos. A finales de 2022 llegaban los primeros efectivos del Ejército de Ucrania al Toledo Training Coordination Centre. Los ucranianos solicitaron entrenamiento en desminado, asistencia sanitaria en combate, la lucha contra artefactos explosivos, planeamiento de operaciones tácticas y formación de jefes de pelotón, además de manejo de vehículos mecanizados de transporte. El centro ha formado ya a más de 4.400 soldados. Además, el Hospital de la Defensa de Zaragoza acoge y rehabilita a los heridos en combate.

En 2024 se consolida el apoyo El apoyo a Ucrania se consolidó con la firma de un Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad en mayo de 2024. Zelenski llegó a Madrid tras retrasar el viaje en una ocasión por los ataques rusos. Durante esa visita el Gobierno dio la cifra de 1.100 millones de euros, en apoyo militar, de armamento, formación y desarrollo industrial de defensa, intercambio de inteligencia y cooperación en seguridad. La lista de las distintas donaciones enviadas por España es larga: misiles, munición, ametralladoras, vehículos de transporte, acorazados, armamento antitanque, sistemas de vigilancia antiaérea… Pero Sánchez, sobre todo, lo que le ha dado a Zelenski es un compromiso firme, teniendo que defender ese acuerdo a pesar de las reticencias de sus socios de Gobierno. Desde Podemos, Ione Belarra criticó que Sánchez contribuyese a la “escalada bélica” con el envío de armas de “tapadillo”, por no llevarlo al Congreso.

Sánchez visita Kiev y amplía la ayuda A principios de 2025 Sánchez visitó Kiev y reiteró su apoyo a Ucrania “todo el tiempo necesario”, anunciando desde la capital ucraniana un nuevo paquete militar de 1.000 millones de euros, dentro del acuerdo bilateral, sumando a los más de 1.000 millones del año anterior. Sánchez anuncia un nuevo paquete de 1.000 millones de euros en ayudas militares a Ucrania en 2025 RTVE.es/AGENCIAS Y meses después, en la última visita de Zelenski, Sánchez volvía a anunciar otro nuevo paquete de ayudas: 817 millones de euros. De ellos, 300 millones serían destinados a armamento de fabricación nacional, 215 millones a través del Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), que da préstamos para mejorar las inversiones en defensa, y por último, 100 millones fueron destinados a comprar armamento en EE.UU. a través de la Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL) de la OTAN.