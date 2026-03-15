Zelenski pide apoyo a cambio de su experiencia para la guerra contra Irán, un conflicto que aleja la paz en Ucrania

El foco informativo está ahora en la escalada del conflicto en Oriente Medio, pero en Ucrania la guerra sigue. Su presidente, Volodímir Zelenski, visitará España en los próximos días. Zelenski sigue queriendo acabar con la guerra en su país, pero ahora Donald Trump, mediador en las negociaciones de paz, tiene otro asunto entre manos: su ataque a Irán.

La experiencia ucraniana en la guerra La guerra de Irán ha añadido varios elementos a las negociaciones de paz para Ucrania. Pero en primer lugar y lo más importante: las está retrasando. Washington aplazó un encuentro de los negociadores previsto para la pasada semana. Con el foco en otra parte del mundo, EE.UU. y varios países del Golfo: Catar, Emiratos, y Arabia Saudí, han pedido ayuda a Ucrania para defenderse de los drones iraníes. Parece una paradoja que países con grandes recursos militares pidan ayuda a Ucrania. Pero el país, en cuatro años de guerra, tiene algo que no tienen los demás: experiencia en una guerra de verdad. Los países del Golfo aguantan el envite de Irán pero alertan de una guerra regional que ya no quieren ganar Ana Garralda En estos años, los ucranianos han desarrollado el Sting, un dron pequeño y ligero, que lleva una carga explosiva, para defenderse de los Shahed iraníes y los drones rusos. "Como pesa muy poquito, sale en vertical, entonces coge más velocidad, puede llegar hasta los 250 kilómetros por hora. Y además se ha visto, en la cinemática de cualquier interceptación, que la velocidad que trae el blanco, si le entras de frente, se suma a la velocidad que tiene el interceptor. La rapidez y la posibilidad de intercepción aumenta mucho. Si lo tienen bien detectado e identificado, su trayectoria y todo, la interceptación es relativamente sencilla", explica a RTVE Noticias el teniente general retirado del Ejército del Aire y del Espacio Juan Antonio del Castillo Masete. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo Estos drones se fabrican en Ucrania, "en muchos sitios, se pueden fabricar en cualquier garaje", explica. Pero, además, Ucrania tiene la experiencia de su uso en el terreno. Porque no es lo mismo una simulación que la vida real, en la que "tú haces una operación, incluyes una novedad, de táctica, técnica o tecnología, y el otro te contrarresta", cuenta. Por eso es tan importante el conocimiento que ha adquirido el Ejército ucraniano, desde el lanzamiento, la detección, la valoración de dónde va a caer, y calcular si merece la pena gastar recursos en interceptarlo o si va a caer en un descampado. "Es el operador, que tenga experiencia demostrada y larga, que tenga una habilidad. Han llegado a una base americana en Jordania, y están enseñándoles los pequeños trucos, los pequeños detalles que al final diferencian el éxito del fracaso", cuenta. En Jordania los expertos enviados por Zelenski están ayudando a EE.UU. a defender su base militar. A Ucrania no le sobran recursos, pero enseñar a los soldados estadounidenses su experiencia con los drones no llevaría tantos medios, cree el experto militar. "En cualquier sitio, en 48 horas, les han enseñado la experiencia que tengan, con cinco o seis personas". ““

La guerra económica Otra de las características de los drones ucranianos y su experiencia en el uso es que rebajan el coste de la guerra. En ese sentido, Ucrania está ganando la batalla tecnológica, dice. "Con un Sting que vale entre 3.000 y 4.000 euros, derriban un dron que vale 40.000". La idea de Zelenski es que esta ayuda no sea gratis: espera algo a cambio. Al fin y al cabo, Ucrania ha adquirido esta capacidad luchando en el frente, y quiere acabar con la invasión rusa. Pero qué conseguirá el presidente ucraniano es una incógnita. En su cuenta de X, ha dicho que quieren firmar un acuerdo con EE.UU. para la producción de estos drones a gran escala pero que todavía no ha sido posible. ““ En un primer momento, pidió a EE.UU. misiles Patriot a cambio de la asistencia. Más allá de la negociación, hay un problema de escasez. "No hay capacidad de generación de producción, para lo que se está consumiendo. EE.UU. tiene que tener sus propios stocks, porque tiene más amenazas posibles. Las fábricas están produciendo a un ritmo muy inferior al que se está consumiendo", explica el experto militar.

Las sanciones al petróleo ruso Otra consecuencia de la guerra de Irán, que afecta a Ucrania y al mundo, es la crisis que ha generado en los precios del petróleo. Para aliviar la escalada, que supera los 100 dólares por barril, Trump ha levantado temporalmente, durante un mes, las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión a Ucrania. Este gesto no ha gustado a Zelenski, que aseguraba que EE.UU. y Europa tienen que mantenerse firmes: "Si no compran petróleo ni gas ruso, si se mantienen en sus principios y la presión es fuerte y clara, la guerra terminará lo antes posible". Guerra en Irán: los cambios de versión de EE.UU. para justificar el conflicto VerificaRTVE, Borja Díaz-Merry Esta semana un emisario del presidente ruso se reunió con los negociadores estadounidenses, entre ellos el yerno de Trump, Jared Kushner, en Florida. Mantuvieron una reunión "productiva", según Kirill Dmitriev, que aseguró que Washington empieza a "entender mejor" la importancia del petróleo ruso. La Unión Europea resiste. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró que ahora no es el momento de relajar las sanciones, y el presidente del Consejo, António Costa, ha advertido del peligro de esta decisión, "muy preocupante", porque "impacta en la seguridad europea" al reducir la presión internacional a Moscú. Dentro de la Unión, hay voces discordantes. El primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, pide que Europa siga el ejemplo de EE.UU. ““ ¿Cómo puede afectar todo esto a las negociaciones de paz en Ucrania? El catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Luis Manfredi recuerda que Trump quiere soluciones a corto plazo, acabar rápido con la guerra de Ucrania, para centrarse en "sus dos obsesiones estratégicas, que son China e Irán". En ese sentido, cree que más pronto que tarde China tendrá que decir algo. "El 17% del petróleo iraní va a China, ya sabes que los datos hay que cogerlos con pinzas. Pero, ¿dónde va a encontrar China un proveedor? Tengo muchísimas dudas de que haya en el mercado alguien que le pueda dar eso. China se pone de perfil constantemente, en su principio de no injerencia". EE.UU. quiere acabar con la guerra rápido, y eso puede beneficiar a Rusia. "En Europa se nos agotan los fondos y la paciencia, tenemos elecciones, y si Rusia puede volver a vender su petróleo, ahí tiene un valor añadido", dice el catedrático. Cree que la ayuda de Zelenski con los drones no podrá estar a la altura de la necesidad de petróleo. "Trump no tiene un compromiso por la vía de los valores, en su compromiso transaccional, como dicen ellos ahora, el saldo positivo es para Rusia, de quien necesita su petróleo. Lo demás tiene poco valor. Ucrania puede aportar su experiencia en batallas, le puede gustar a Trump, pero me temo que no es suficiente", explica.