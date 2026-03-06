Zelenski asegura que EE.UU. ha pedido ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Oriente Próximo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha informado este jueves de que ha recibido una petición oficial del Gobierno de Estados Unidos para colaborar en la defensa de Oriente Próximo en base a la experiencia que poseen para repeler los drones iraníes, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas.

"He dado instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida", ha anunciado Zelenski en sus redes sociales, una medida de la que ya había venido hablando en los últimos días, si bien a cambio también de armamento".

La petición de ayuda rebela la efectividad que está teniendo Irán con este tipo de armas para alcanzar objetivos de países del Golfo. En un mensaje difundido por la red social Instagram del Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos el pasado 3 de marzo, se informaba de los proyectiles disparados por Irán contra el país. De los 186 misiles balísticos lanzados por Irán, 172 habrían sido interceptados, 12 habrían caído al mar y uno habría caído dentro de las fronteras del país. A esta cifra se añadían 8 misiles de crucero que habrían sido interceptados por las defensas emiratíes. La última de las columnas de datos hacía referencia a los drones: 812 detectados; 755 derribados y 57 habían logrado caer en territorio de Emiratos Árabes Unidos.

““

Zelenski continuaba el mensaje difundido en sus redes sociales con la disposición de "Ucrania de apoyar a los socios que contribuyen a garantizar nuestra seguridad y a proteger la vida de nuestro pueblo". El presidente ucraniano ha mantenido conversaciones telefónicas con las autoridades de varios países de la región, a los que ha ofrecido los conocimientos de su país en este campo.

En una rueda de prensa Zelenski afirmó que la ayuda de Ucrania podría concretarse lo antes posible si los países del Golfo lograban persuadir al presidente ruso, Vladimir Putin, de decretar un alto el fuego en Ucrania. "Entonces quienes hoy protegen nuestros cielos podrán ir y proteger o enseñar cómo proteger al mundo de los ataques iraníes, pero si nos están lanzando misiles, con todo respeto, nosotros estamos aquí y vamos a defender nuestro Estado", dijo.