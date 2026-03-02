Un dron iraní impacta en una base británica en Chipre y evacúan un aeropuerto cercano

Un dron de fabricación iraní ha impactado en la base militar británica en Akrotiri, situada en la isla de Chipre, lo que ha causado daños materiales menores, y el cercano aeropuerto internacional de Pafos ha sido evacuado durante unas horas tras recibirse informaciones de la presencia de una aeronave no tripulada, en medio del conflicto que vive Oriente Próximo desde que el sábado pasado Estados Unidos e Israel lanzaran una masiva operación militar contra el régimen de los ayatolás.

La evacuación del aeropuerto, a unos 60 kilómetros de la base, había sido ordenada por el Gobierno ante la sospecha de que un dron se dirigía hacia las instalaciones, aunque ya ha reanudado su actividad, según informa la agencia EFE.

Además, en horas del mediodía, el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, ha escrito en su cuenta de X que "dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia las Bases Británicas en Akrotiri fueron enfrentados a tiempo". Poco antes, en esa base, una de las dos que tiene Reino Unido en la isla, había hecho sonar las alarmas, y aviones militares despegaron.

Un avión U-2 vuela este lunes tras despegar de la base británica de Akrotiri, en Chipre, que fue alcanzada por un dron durante la noche REUTERS/Yiannis Kourtoglou

El Gobierno de Chipre ha "lamentado" este lunes la falta de una "garantía clara" por parte del Reino Unido sobre si sus bases en la isla, una de ellas atacada la pasada noche por un dron de fabricación iraní, están siendo usadas en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el domingo que aunque Londres no participó en los ataques a Irán, sí ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles del país persa, para "proteger a ciudadanos británicos y aliados".

"Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", ha escrito por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en sus redes sociales tras mantener una conversación con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

Además, el Gobierno griego ha anunciado que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla.

Reino Unido mantiene en Chipre dos bases militares En Chipre hay dos grandes bases militares británicas: la de Akrotiri, en el suroeste, y Dhekelia, en el este, que abarcan aproximadamente el 3 % del territorio de la isla. La dirección de ambas ha anunciado que evacuará al personal no esencial por precaución. Christodoulides ha confirmado este lunes que un dron tipo Shahed, de fabricación iraní, impactó poco después de la pasada medianoche en la base de Akrotiri, situada en el suroeste de la isla y donde a mediodía han sonado las alarmas. El mandatario ha convocado de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional para evaluar el impacto y ha subrayado que su país no tiene intención de participar en ninguna operación militar. Chipre se encuentra a solo 250 kilómetros de la costa del Líbano y unos 300 kilómetros de Israel y seguirá, según ha remarcado, centrada en su papel humanitario, “siempre como parte de la solución y no del problema”. Por lo ocurrido, Chipre ha pospuesto una reunión informal de ministros de Asuntos Europeos prevista para este lunes y martes. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha mostrado todo el apoyo y solidaridad con Chipre y ha subrayado que Europa tiene que seguir siendo "un proyecto de paz", con una voz "de equilibrio y moderación". Hay que trabajar por la "desescalada", ha señalado Albares en declaraciones a la prensa en Madrid. Por su parte, el Gobierno alemán ha advertido de que el ataque con dron muestra la disposición de Teherán a una escalada. Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar Irán en defensa de sus intereses