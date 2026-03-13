Macron y Zelenski cierran filas tras el giro de Trump con el petróleo ruso: "No ayuda a la paz"

Los presidentes de Francia y de Ucrania, Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski, respectivamente, han mantenido este viernes en el Elíseo una cita sobre la que ha sobrevolado la figura del estadounidense Donald Trump y, más concretamente, el inesperado giro que ha dado el inquilino de la Casa Blanca para aliviar las sanciones al petróleo ruso. El anuncio, destinado a contener el alza generalizado de precios del crudo, no ha gustado a los socios europeos y Zelenski no ha ocultado que, en su opinión, "no ayuda a la paz" con la que Kiev sueña desde hace ya más de cuatro años.

Zelenski incluso ha puesto cifras a los réditos que puede sacar Moscú del guiño de Trump: vender el petróleo de los cargueros que ya están en alta mar le reportaría a las arcas rusas unos 10.000 millones de dólares adicionales, dinero que en última instancia podría terminar utilizando para financiar la guerra iniciada en febrero de 2022 y que el presidente de Estados Unidos prometió resolver en cuestión de horas hace ya más de un año.

A su lado, Macron ha incidido en la misma teoría, recordando además a Trump que se ha desmarcado de forma unilateral del consenso que supuestamente existía en el seno del G7, donde están tanto Francia como Estados Unidos. En la última reunión de líderes, las grandes potencias se pronunciaron en contra de levantar el embargo al petróleo ruso: "Es la posición del G7, la posición de Europa y la posición de Francia".

El temor compartido es que, por intereses económicos o políticos, Washington ablande sus posiciones sobre Moscú al mismo tiempo que impone la mano dura sobre Teherán. Hace unos días, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ya advirtió de que Rusia puede ser el principal ganador de esta guerra si encuentra alguna vía de oxígeno y Macron ha insistido este viernes en que si Rusia cree que la guerra de Irán le dará "una tregua", se equivoca.

"Nada nos detendrá en nuestro apoyo a Ucrania", ha enfatizado el mandatario galo, partidario de no cambiar en absoluto la política de sanciones por la que Francia ha abogado durante estos últimos años en el seno de la UE.

Francia "no está en guerra contra nadie" La reunión entre Macron y Zelenski ha llegado además horas después de que el propio mandatario galo confirmase la muerte de un militar francés por un ataque con drones contra una base en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Es la primera baja europea del actual conflicto, pero desde París por ahora se apela a la "calma" y a la "sangre fría", a la espera de tener un análisis "completo" que permita conocer las circunstancias exactas del ataque y saber, entre otras, quién fue su responsable. "Francia será fiable para nuestros socios, protegerá a nuestros ciudadanos y defenderá nuestros intereses y nuestra seguridad. Y nada, jamás, nos desviará de estos objetivos", ha alegado Macron, que ha querido defender también que su país "no está en guerra contra nadie". Un soldado francés muerto y ataques a una base italiana colocan a Irak en el frente de batalla de Irán RTVE.es / Agencias Zelenski, por su parte, no oculta su temor por el hecho de que los focos de atención apunten ahora hacia otro punto del planeta y, haciendo caso omiso a los desplantes públicos de Trump, ha vuelto a ofrecer el asesoramiento técnico y la "experiencia" de Ucrania para paliar los estragos que los drones iraníes están causando en Oriente Medio. No en vano, las Fuerzas Armadas rusas han recurrido en su ofensiva sobre territorio ucraniano a aeronaves no tripuladas de origen iraní de modelos similares a los que ahora estaría utilizando el régimen de los ayatolás en sus represalias.