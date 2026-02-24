Zelenski dice que "Putin no ha logrado sus objetivos" mientras los líderes europeos viajan a Kiev tras cuatro años de guerra

"Putin no ha logrado sus objetivos. No ha quebrantado al pueblo ucraniano. No ha ganado esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y garantizar la justicia", ha declarado el presidente Volodímir Zelenski en el cuarto aniversario del inicio de la guerra en una jornada cargada de actos conmemorativos y en la que también estarán presentes mandatarios europeos llegados de toda Europa.

Junto a la presidenta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, António Costa, o el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el líder ucraniano ha participado en una ceremonia oficiada por líderes religiosos de distintas confesiones en la catedral de Santa Sofía de Kiev.

Zelenski saluda a líderes europeos en Kiev en el cuarto aniversario de la guerra EFE

En un comunicado conjunto previo, los lideres europeos han mostrado su apoyo a Kiev y han asegurado que la guerra "debilita" a Rusia.

"La guerra de desgaste de Putin está debilitando progresivamente a Rusia, y estamos decididos a ejercer más presión sobre Rusia para que ponga fin a su agresión y entable negociaciones significativas de cara a la paz", han asegurado los responsables comunitarios. Además, añaden, están "decididos a aumentar la presión sobre el sector energético y financiero de Rusia y a adoptar medidas adicionales contra la flota en la sombra".

"Rusia no ha logrado sus objetivos militares en Ucrania. Al no poder avanzar en el campo de batalla, ataca deliberadamente infraestructuras civiles y críticas ucranianas, incluidas infraestructuras energéticas, hospitales, escuelas y edificios residenciales, en pleno invierno severo", continúa el comunicado. "Los ucranianos siguen demostrando una fortaleza, determinación y resiliencia formidables" y rindieron "homenaje al valiente pueblo de Ucrania, que sigue resistiendo y defendiendo su país".

Para reafirmar su apoyo al país invadido también han viajado a Ucrania los jefes de Estado y de Gobierno de los países bálticos y nórdicos, o el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, que se reunirán con Zelenski durante la jornada.

En Kiev ya se encuentra el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, y pronto llegará el titular de la diplomacia española, José Manuel Albares.

España también está en Kiev Cuando estaba a unos 40 kilómetros de Kiev, donde se reunirá con Zelenski y el resto de mandatarios para participar en los actos conmemorativos del día, Albares ha intervenido en 'Las mañanas de RNE". "Hemos querido estar junto al presidente Zelenski y al pueblo ucraniano en este cuarto aniversario del inicio de la trágica guerra que con valor y coraje está enfrentando la gente de Ucrania", ha señalado el ministro. "El acuerdo de paz que llegue un día a Ucrania, no solamente va a marcar el futuro del pueblo ucraniano, también será en buena medida el futuro esquema de seguridad de Europa". Porque en Ucrania, ha continuado, se están defendiendo "nuestros valores de pluralismo, de democracia, de tolerancia. Lo que Putin no perdona a Ucrania es que quieran ser uno de nosotros", ha remarcado. Albares pide unidad para apoyar a Ucrania tras cuatro años de guerra: "La paz marcará la futura seguridad de Europa"

Coalición de Voluntarios Además de los múltiples actos públicos conmemorativos, los líderes europeos y Zelenski participarán por videoconferencia en una reunión de la 'Coalición de los Voluntarios' liderada por Francia y Reino Unido y formada por más de 30 países comprometidos a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se firme un hipotético alto el fuego. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha insitido este martes en que la Unión Europea debe "concretar" la financiación prometida por la Unión Europea (UE) con un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania porque ese país es "la primera línea de defensa" de Europa frente a Rusia. "Nada justifica cuestionarla", subraya en un mensaje publicado en su cuenta de X, en la que hace hincapié en que el objetivo es "que Ucrania aguante y que Rusia entienda que el tiempo no juega en su favor". ““ El presidente francés promete igualmente que se va a seguir poniendo presión a la economía de guerra rusa con más sanciones y con acciones contra la llamada "flota fantasma rusa", es decir los barcos utilizados por Moscú para exportar su petróleo sorteando las sanciones internacionales. En su mensaje el líder francés ha hecho balance de los cuatro años de guerra, y que ha definido como "un triple fracaso para Rusia: militar, económico y estratégico". En primer lugar, ha dicho, porque la guerra "ha reforzado la OTAN", a la que Rusia quería impedir su expansión, pero también porque ha unido a los europeos "a los que quería debilitar" y "ha puesto al desnudo la debilidad de un imperialismo de otra época", en una clara alusión a las ambiciones del presidente ruso, Vladímir Putin. Macron y Stubb, asisten a videoconferencia de trabajo de los Ocho Nórdicos-Bálticos en el Palacio del Elíseo en París RFEUTERS Macron, que copreside este martes con el primer ministro británico, Keir Starmer, una videoconferencia de la llamada coalición de voluntarios que apoyan a Ucrania, anticipa que eso "debe permitirnos continuar avanzando" en la concreción de garantías de seguridad para Kiev en caso de que hubiera un alto el fuego o un acuerdo de paz. El francés ha terminado su mensaje con una advertencia: "los que creen poder contar con que nos vamos a cansar, se equivocan. Estamos y seguiremos al lado de Ucrania".

Crítica europea a Hungría, pero Orbán resiste Las palabras de Macron sobre el préstamo de la UE a Ucrania cobran un eco particular ante el bloqueo por parte de Hungría, que exige para dar su visto bueno a la concesión del préstamo que se restablezca el flujo de crudo ruso que recibe a través de un oleoducto ahora cerrado en Ucrania. Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha reiterado que mantendrá el bloqueo del desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania hasta que Zelenski, según ha dicho, "recupere el sentido común". "Hemos detenido el préstamo de guerra de 90.000 millones de euros a Ucrania y no aprobaremos ninguna decisión favorable a Ucrania en Bruselas hasta que el presidente Zelenski recupere el sentido común", ha escrito Orbán en la red social Facebook. El húngaro también ha vuelto a referirse a lo que llama "bloqueo petrolero ucraniano", en alusión a la interrupción de los envíos de crudo ruso hacia Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba. El oleoducto resultó dañado por bombardeos, pero según Hungría, ya está reparado y Ucrania se niega a reanudar el suministro de petróleo ruso por "motivos políticos". Kallas, sobre el veto de Hungría a más sanciones a Rusia: "Si un Estado de los 27 no quiere, no podemos hacer nada"

Rusia: "la guerra continuará" En la misma jornada en que mandatarios de toda Europa hacían acto de presencia en Kiev, el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, ha dicho en rueda de prensa desde Moscú que "si bien los objetivos (de Rusia) no se han logrado, la "operación militar especial" continuará. Asimismo, ha afirmado, que la decisión de los países occidentales de intervenir en el conflicto significa que este "ha evolucionado en una confrontación mucho más amplia" con países que "quieren aplastar a Rusia", ha remarcado. Moscú, ha proseguido, sigue abierto a alcanzar sus objetivos a través de canales diplomáticos, pero aún no está en posición de decir cuándo y dónde se celebrarán las próximas negociaciones de paz. Por su parte Ucrania, sí les ha puesto fecha. Según distintas fuentes citadas por agencias internacionales la siguiente ronda de negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos está prevista para el 26 y 27 de febrero de 2026, si bien no ha sido oficialmente confirmada ni por Rusia, ni por los mediadores que participan en el proceso. Donetsk, principal escollo en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania