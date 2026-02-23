Hungría impide a la UE aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en el aniversario de la guerra
- Orbán bloqueará el acuerdo hasta que Ucrania reanude el flujo de petróleo ruso
La Unión Europea (UE) no acordará este lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania. Así lo ha anunciado en Kaja Kallas, alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, en Bruselas, donde se reúnen los ministros de Exteriores del bloque comunitario.
La propia Kallas anunció la semana pasada que la UE tenía previsto acordar las nuevas sanciones coincidiendo con el cuarto aniversario de la guerra. Pero la oposición de Hungría va a retrasar, como mínimo, esa decisión.
Las nuevas medidas contra Moscú, propuestas por la Comisión Europea el pasado 6 de febrero, consisten en vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y bancario, y evitar que algunos productos lleguen a Rusia.
Hungría y el petróleo ruso bloquean el acuerdo
El Gobierno húngaro del ultraderechista Viktor Orbán ha anunciado el bloqueo de las sanciones hasta que Ucrania restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba. Orbán también ha amenazado con impedir el desembolso del crédito de 90.000 millones de euros que la UE ha acordado con Ucrania. El primer ministro ha añadido que "si se reanudan los suministros de petróleo, se volverá a las relaciones normales".
El oledoucto Druzhba lleva petróleo desde el sureste de Rusia a Europa del Este y Central, con terminales en Ucrania, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Alemania. La UE vetó la compra de petróleo ruso pero exceptuó a Hungría, República Checa y Eslovaquia, países sin acceso al mar y más dependientes del suministro ruso, que siguen por tanto recibiendo combustible por el oleoducto.
En enero, un ataque ruso alcanzó el nudo de conexión de Brody, al oeste de Ucrania, desde donde se bombea petróleo a Eslovaquia y Hungría. Estos dos países sostienen que el oleoducto ya se encuentra en condiciones de reanudar los suministros pero que lo bloquea por motivos políticos, y por eso han endurecido su postura ante Ucrania.
En Eslovaquia, el otro país afectado por el corte de suministro, el primer ministro, Robert Fico, ha amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia que ayuda a estabilizar la red ucraniana tras los bombardeos rusos.
Kallas ha pedido "no relacionar" aspectos que no tienen nada que ver con las sanciones, y ha llamado a Hungría al diálogo. El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, ha dicho estar "impactado" por la posición húngara dada la historia del país, que fue invadido por la URSS. "Esperaba de Hungría mucha más solidaridad con Ucrania", ha lamentado Sikorski.
La guerra de Ucrania cumplirá este próximo martes, 24 de febrero, cuatro años. Rusia ocupa un 20 % del territorio ucraniano mientras Ucrania resiste los bombardeos a sus infraestructuras con armas y fondos facilitados por sus aliados europeos y EE.UU.