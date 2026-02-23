Hungría impide a la UE aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en el aniversario de la guerra

La Unión Europea (UE) no acordará este lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania. Así lo ha anunciado en Kaja Kallas, alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, en Bruselas, donde se reúnen los ministros de Exteriores del bloque comunitario.

La propia Kallas anunció la semana pasada que la UE tenía previsto acordar las nuevas sanciones coincidiendo con el cuarto aniversario de la guerra. Pero la oposición de Hungría va a retrasar, como mínimo, esa decisión.

Las nuevas medidas contra Moscú, propuestas por la Comisión Europea el pasado 6 de febrero, consisten en vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y bancario, y evitar que algunos productos lleguen a Rusia.