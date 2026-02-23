Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | La UE tratará de aprobar nuevas sanciones a Rusia
- Las autoridades ucranianas investigan como un atentado terrorista una explosión en Leópolis con un muerto
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.461 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Los ataques rusos dejan al menos un muerto en Kiev
- Una persona muerta y 15 heridas en una explosión en Leópolis que las autoridades califican de atentado
- Hungría y Eslovaquia presionan a Ucrania por la interrupción del suministro de petróleo ruso
- Macron y Starmer presidirán una conferencia de la Coalición de Voluntarios en el aniversario de la guerra
- La UE espera adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia este próximo lunes
Guerra de Ucrania, última hora en directo
0:10
Varias marchas en España denuncian el olvido de Ucrania cuatro años después de la invasión
Varias manifestaciones han recorrido este domingo diversas ciudades españolas para denunciar la situación de olvido de Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa y alertar del riesgo de que, si bien la guerra hoy es en territorio ucraniano, mañana puede ser en el resto de Europa.
Unas 1.500 personas han salido a la calle en Barcelona para pedir ayuda a Europa para acabar con la guerra en Ucrania en una manifestación convocada por la comunidad ucraniana en Cataluña. La manifestación ha arrancado a las 17:00 horas desde el paseo de Gràcia y ha finalizado en la plaza de Catalunya, donde se ha leído un manifiesto y se ha oído el testimonio de veteranos de guerra ucranianos.
Durante la marcha, que ha transcurrido en un ambiente reivindicativo con la participación de un gran número de refugiados de Ucrania con la bandera nacional, se han escuchado lemas como "Rusia atrás, Ucrania quiere paz" y "Hoy Ucrania, mañana Europa". La portavoz de la comunidad ucraniana, Karina Feka, ha lamentado que, en el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ven que, "lamentablemente", el mundo se está olvidando de ellos.
0:09
La UE tratará de aprobar nuevas sanciones a Rusia a pesar de las amenazas de Hungría
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) intentarán durante un Consejo en Bruselas este lunes obtener un respaldo unánime para el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, a pesar de que Hungría ya ha amenazado con bloquear su adopción. “Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible”, ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
Hungría amenazó con bloquear el nuevo paquete de sanciones hasta que Ucrania restablezca el tránsito de crudo ruso hacia el país por el oleoducto Druzhba. Budapest sostiene que el oleoducto, que dejó de funcionar después de un ataque ruso, ya se encuentra en condiciones de reanudar el transporte del crudo ruso hacia Europa Central y ha acusado a Kiev de demorarlo "por motivos políticos".
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.461 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.