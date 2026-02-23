Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | La UE tratará de aprobar nuevas sanciones a Rusia

0:10

Varias marchas en España denuncian el olvido de Ucrania cuatro años después de la invasión

Varias manifestaciones han recorrido este domingo diversas ciudades españolas para denunciar la situación de olvido de Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa y alertar del riesgo de que, si bien la guerra hoy es en territorio ucraniano, mañana puede ser en el resto de Europa.

Unas 1.500 personas han salido a la calle en Barcelona para pedir ayuda a Europa para acabar con la guerra en Ucrania en una manifestación convocada por la comunidad ucraniana en Cataluña. La manifestación ha arrancado a las 17:00 horas desde el paseo de Gràcia y ha finalizado en la plaza de Catalunya, donde se ha leído un manifiesto y se ha oído el testimonio de veteranos de guerra ucranianos.

Durante la marcha, que ha transcurrido en un ambiente reivindicativo con la participación de un gran número de refugiados de Ucrania con la bandera nacional, se han escuchado lemas como "Rusia atrás, Ucrania quiere paz" y "Hoy Ucrania, mañana Europa". La portavoz de la comunidad ucraniana, Karina Feka, ha lamentado que, en el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ven que, "lamentablemente", el mundo se está olvidando de ellos.