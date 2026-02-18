Héctor Abad Faciolince: "Ucrania ha ganado la guerra porque ahora existe más que nunca"

El 27 de junio de 2023 Rusia cometió uno de los muchos crímenes de guerra que ha perpetrado desde que comenzó la invasión de Ucrania. Lanzó un misil de alta precisión cargado con 600 kilos de explosivos contra una pizzería de Kramatorsk en la que cenaban decenas de civiles. 13 personas murieron y 60 resultaron heridas. En ese restaurante estaban el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y otras cuatro personas que le acompañaban en un pequeño viaje por el Donbás, entre ellas, la escritora ucraniana Victoria Amélina, que falleció unos días después del ataque. En este capítulo del podcast 'Diario de Ucrania' hablamos con Faciolince sobre su libro 'Ahora y en la hora', editado por Alfaguara, un homenaje a Victoria y a Ucrania y, también, la crónica del antes, el durante y el después de ese viaje que, como dice el escritor, les jodió la vida para siempre.

Héctor Abad Faciolince había conocido a Victoria unos días antes en la Feria del Libro de Kiev. No estaba previsto que viajaran hasta el Donbás, pero el diplomático y negociador colombiano Sergio Jaramillo, propuso visitar el Donbás, para ver de primera mano los horrores de la guerra. Pese a las reticencias que tenía, Faciolince acabó aceptando la propuesta. Victoria Amélina se apuntó al viaje a última hora. Junto a ellos viajaban también la reportera de guerra Catalina Gómez y el conductor y fixer, Dima. Instantes antes de que cayera el misil, el escritor colombiano cambió el sitio en la mesa con Victoria, algo que le ha hecho arrastrar un sentimiento de culpa y que le impulsó a escribir el libro.

"Me pareció una mujer clara, sensata, muy valiente, que había abandonado la literatura y se dedicaba a documentar los crímenes de guerra rusos. Pero cuando me volví realmente amigo suyo fue después. Leyendo compulsivamente sus ensayos, sus poemas y sus crónicas. Durante la escritura del libro, la presencia de su voz estaba conmigo y a veces, incluso, sentía que ella, su fantasma, me acompañaba y a veces me ayudaba a escribir", explica Faciolince.

Contra el olvido de la guerra El escritor sintió la necesidad de escribir el libro para recordar a Victoria y para homenajear la resistencia de Ucrania, pese a que recordar los ocurrido no fue nada terapéutico. "La escritura de este libro fue muy angustiosa. Yo quedé deprimido. Tenía eso que se llama estrés postraumático. Fue muy doloroso escribirlo. No fue sanador; me enfermó más. Pero haberlo escrito sí me dejó, al menos con la sensación de que había cumplido con algo que para mi era obligatorio", confiesa Faciolince, que espera que el libro sirva para que sus lectores estén mejor enterados sobre la guerra de Ucrania. "Es la peor tragedia que ha habido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La que más muertos, destrucción y dolor ha traído a Europa por causa de de las manías imperiales, el egocentrismo y la brutalidad de un dictador despiadado con los rusos y con sus vecinos", lamenta el escritor, que teme que la guerra acabe sepultada por algo sobre lo que él ha escrito tanto como el olvido. "Esta carnicería sigue. Al mundo ya no le interesa porque como que todo va sacando un callo en la piel hasta que la gente se va desentendiendo del horror y de la muerte que Rusia ha causado y sigue causando durante estos cuatro años en Ucrania".