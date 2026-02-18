Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: La primera jornada de negociaciones trilaterales en Ginebra se ha centrado en el mecanismo de decisiones

1:40

Zelenski: "Estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia un acuerdo justo para poner fin a la guerra. La única pregunta es para los rusos: ¿qué quieren?"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha publicado un mensaje en su perfil en la red social X con su discurso nocturno del martes aludiendo al bombardeo perpretado por Rusia en el día en el que arrancaban las conversaciones trilaterales en Ucrania.

"Rusia saluda con un ataque incluso el mismo día en que comienzan los nuevos formatos en Ginebra: trilateral y bilateral con Estados Unidos. Esto muestra muy claramente lo que Rusia quiere y lo que realmente pretende", ha escrito Zelenski .

"Ucrania está dispuesta. No necesitamos la guerra. Y siempre actuamos de forma simétrica, defendiendo nuestro Estado y nuestra independencia. Del mismo modo, estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia un acuerdo justo para poner fin a la guerra. La única pregunta es para los rusos: ¿qué quieren?", ha añadido.