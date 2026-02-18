Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: La primera jornada de negociaciones trilaterales en Ginebra se ha centrado en el mecanismo de decisiones
- Las delegaciones vuelven a sentarse a la mesa este miércoles
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.456 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Fuentes rusas aseguran que la reunión ha sido "muy tensa"
- Rusia vuelve a bombardear Ucrania horas antes de la reunión trilateral en Ginebra
- Rusia niega que la desconexión de Starlink afecte a sus tropas en Ucrania
Guerra de Ucrania, última hora en directo
-
1:40
Zelenski: "Estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia un acuerdo justo para poner fin a la guerra. La única pregunta es para los rusos: ¿qué quieren?"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha publicado un mensaje en su perfil en la red social X con su discurso nocturno del martes aludiendo al bombardeo perpretado por Rusia en el día en el que arrancaban las conversaciones trilaterales en Ucrania.
"Rusia saluda con un ataque incluso el mismo día en que comienzan los nuevos formatos en Ginebra: trilateral y bilateral con Estados Unidos. Esto muestra muy claramente lo que Rusia quiere y lo que realmente pretende", ha escrito Zelenski .
"Ucrania está dispuesta. No necesitamos la guerra. Y siempre actuamos de forma simétrica, defendiendo nuestro Estado y nuestra independencia. Del mismo modo, estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia un acuerdo justo para poner fin a la guerra. La única pregunta es para los rusos: ¿qué quieren?", ha añadido.
“In the massive strike with which the Russians began the day, 29 missiles of various types were fired, and 25 were shot down. This is an important result for our air defense, and once again, we emphasize that air defense is a daily necessity. I thank all our partners who… pic.twitter.com/PmmIjwpE31“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) February 17, 2026
-
00:20
Rusia niega que la desconexión de Starlink afecte a sus tropas en Ucrania
La desconexión de los terminales de internet satelital de Starlink no ha afectado al sistema de mando y control de las tropas rusas en Ucrania, afirma el viceministro de Defensa ruso, Alexéi Krivoruchko.
"Los terminales Starlink han estado desactivados durante dos semanas, pero esto no ha afectado a la intensidad ni a la eficacia de los ataques de vehículos aéreos no tripulados", ha dicho en una entrevista con la televisión estatal rusa.
Según Krivoruchko, el uso de Starlink no era generalizado y buscaba "despistar al enemigo". "El personal del puesto de mando está equipado con todos los servicios de comunicaciones modernos de fabricación nacional", ha añadido.
Rusia perdió el acceso a las terminales en Ucrania de internet satelital Starlink, propiedad de la empresa SpaceX de Elon Musk, después de que la parte ucraniana estableciera filtros para la conexión de la red satelital. Según varios blogueros militares rusos, no obstante, las tropas de Moscú ya recuperaron el acceso a las terminales, un recurso que usan de forma extraoficial para conectar algunos de los drones con que atacan territorio ucraniano. (Efe).
-
00:10
Ucrania y Rusia discuten "la mecánica de las posibles decisiones" en la primera jornada de negociaciones en Ginebra
Ucrania, Rusia y EE.UU. han celebrado este martes en Ginebra (Suiza) la primera jornada de la tercera ronda de conversaciones trilaterales para intentar acabar con la guerra. Las negociaciones continuarán este próximo miércoles.
La reunión ha durado aproximadamente seis horas y ha tenido lugar a puerta cerrada en el hotel Intercontinental de la ciudad suiza. No se esperaba ningún tipo de comunicado oficial, pero el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ha informado en redes sociales de que, tras una primera reunión conjunta, el trabajo continuó en grupos de discusión y "los debates se centraron en cuestiones prácticas y en la mecánica de las posibles decisiones".
Umerov ha agradecido "a nuestros socios estadounidenses su interacción constructiva y su disposición a trabajar a buen ritmo".
Por su parte, fuentes cercanas a la delegación rusa citadas por la agencia AFP no han revelado el contenido de las conversaciones pero sí han afirmado que han sido "muy tensas". El Kremlin había descartado con antelación que este martes se produjeran "novedades".
-
00:05
Rusia vuelve a bombardear Ucrania horas antes de la reunión trilateral en Ginebra
Horas antes de iniciarse la reunión trilateral en Ginebra, Rusia ha vuelto a bombardear de forma masiva objetivos ucranianos. Treinta misiles y casi 400 drones han caído sobre ocho regiones del país, lo que ha provocado interrupciones del suministro de agua y calefacción durante uno de los inviernos más duros en los últimos años.
Tres trabajadores de una central térmica han muerto en Sloviansk, y ha habido graves daños en infraestructuras energéticas y viviendas en Odesa. También se han registrado daños en la infraestructura de transporte en las regiones de Donetsk, Sumi, Dnipropetrovsk y Cherníguiv.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.456 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.