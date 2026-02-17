Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Kiev acusa a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz al atacar a Ucrania el día que se retoma el diálogo
- Este martes se retoman en Ginebra las negociaciones a tres bandas por la paz en Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.455 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Delegaciones de Ucrania, Rusia y EE.UU. se reúnen este martes y el miércoles en Ginebra para una nueva ronda de conversaciones
- Rusia lanza un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania horas antes de la cita
- Cualquier acuerdo duradero sobre Ucrania debe implicar desnuclearización de Europa, según la ICAN
- Zelenski asegura que Rusia continuará lanzando ataques "masivos" contra objetivos energéticos
7:58
Kiev acusa a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz al atacar a Ucrania el día que se retoma el diálogo
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha acusado a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz que lidera EE.UU., después de que el Ejército ruso lanzara esta madrugada un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania apenas unas horas antes de que comience en Ginebra una nueva ronda de contactos entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.
“Hasta este punto desprecia Rusia los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la siguiente ronda de conversaciones en Ginebra”, ha escrito en X Sibiga, que señala que el principal objetivo del bombardeo fueron infraestructuras “energéticas y civiles” de Ucrania.
6:27
Incendio en la refinería rusa de Ilsky tras un ataque con drones
Según fuentes oficiales, se ha producido un incendio en la refinería de Ilsky, en la región rusa de Krasnodar, tras un ataque con drones, según informaron el martes las autoridades locales, que añadieron que un depósito con productos petrolíferos resultó dañado.
05:23
Rusia derriba 151 drones ucranianos durante la noche
Los sistemas de defensa aérea rusos han derribado 151 drones ucranianos durante la noche, según ha informado la agencia de noticias TASS martes, citando al Ministerio de Defensa ruso. (Reuters)
4:46
Trump dice que las negociaciones con Ucrania serán "muy fáciles"
"Son conversaciones muy importantes. Va a ser muy fácil. Quiero decir, más vale que Ucrania se siente a la mesa [de negociaciones] rápidamente"; ha dicho Trump a la prensa que este lunes se encontraba volando con él en el Air Force One.
Trump está presionando a Moscú y Kiev para que alcancen un acuerdo que ponga fin a la mayor guerra en Europa desde 1945, aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha quejado de que su país es el que está sufriendo una mayor presión para hacer concesiones. (Reuters)
03:57
Rusia y Ucrania, con la mediación de EE.UU., se sientan a negociar en Ginebra este martes
Representantes de Ucrania y Rusia se reúnen este martes, 17 de febrero, y el miércoles, 18 de febrero, en Ginebra (Suiza) para establecer una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos como mediador.
Rusia exige que Ucrania ceda el 20 % restante de la región oriental de Donetsk que Moscú no ha conseguido capturar, algo a lo que Kiev se niega.
Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner representarán a la Administración Trump en las conversaciones, según ha informado una fuente a la Agencia Reuters.
La ronda de Ginebra se celebra pocos días antes del cuarto aniversario, el 24 de febrero, de la invasión a gran escala de Rusia a su vecina Ucrania. Decenas de miles de personas han perdido la vida, millones han huido de sus hogares y muchas ciudades, pueblos y aldeas ucranianas han quedado devastadas por el conflicto. (Reuters)
00:10
Cualquier acuerdo duradero sobre Ucrania debe implicar desnuclearización de Europa, según la ICAN
"Instamos a quienes se reúnen esta semana a reconocer el papel que desempeñan las armas nucleares en la generación de desconfianza e inseguridad en Europa. Redoblar la apuesta por la 'disuasión', como se escuchó el fin de semana en Múnich, sólo puede aumentar el riesgo", ha declarado Melissa Park, directora ejecutiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), en vísperas de la nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, con presencia de EE.UU.
ICAN es una coalición de la sociedad civil que ganó el Nobel de la Paz en 2017. Park ha añadido, en referencia a la Conferencia de Seguridad celebrada el fin de semana en Munich que los comentarios de los líderes europeos en favor de reforzar las armas atómicos han aumentado las tensiones "y el riesgo de una guerra nuclear en el continente". (Efe)
00:05
Zelenski asegura que Rusia continuará lanzando ataques "masivos" contra objetivos energéticos
El presidente ucraniano asegura que tiene información de inteligencia de que Rusia continuará lanzando ataques "masivos" contra objetivos energéticos, y que esos ataques dificultan un acuerdo para terminar la guerra (Reuters).
00:00
