Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Kiev acusa a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz al atacar a Ucrania el día que se retoma el diálogo

Rusia y Ucrania, con la mediación de EE.UU., se sientan a negociar en Ginebra este martes

Representantes de Ucrania y Rusia se reúnen este martes, 17 de febrero, y el miércoles, 18 de febrero, en Ginebra (Suiza) para establecer una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos como mediador.

Rusia exige que Ucrania ceda el 20 % restante de la región oriental de Donetsk que Moscú no ha conseguido capturar, algo a lo que Kiev se niega.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner representarán a la Administración Trump en las conversaciones, según ha informado una fuente a la Agencia Reuters.

La ronda de Ginebra se celebra pocos días antes del cuarto aniversario, el 24 de febrero, de la invasión a gran escala de Rusia a su vecina Ucrania. Decenas de miles de personas han perdido la vida, millones han huido de sus hogares y muchas ciudades, pueblos y aldeas ucranianas han quedado devastadas por el conflicto. (Reuters)