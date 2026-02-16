Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Rusia anuncia la captura de otras dos localidades ucranianas en Zaporiyia
- Ucrania ataca infraestructuras de hidrocarburos en territorio ruso
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.454 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El presidente ucraniano asegura que "dos meses de alto el fuego" serán suficientes para ir a elecciones
- EE.UU. no sabe si los rusos "van en serio para acabar con la guerra"
- Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en ranas venenosas, según varios países europeos
- Ucrania y Rusia, con la mediación de EE.UU., volverán a negociar el 17 y 18 de febrero en Ginebra
00:30
Rusia anuncia la captura de otras dos localidades ucranianas en Zaporiyia
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de la "liberación" de las localidades de Tsvetkovoe y de Primorskoye, en la provincia ucraniana de Zaporiyia.
"Os felicito por la liberación de Primorskoye, en la región de Zaporiyia. Esta victoria es un nuevo hito en el heroico camino del 108º Regimiento Aerotransportado de la Orden de la Estrella Roja que quedará por siempre como símbolo de valentía y fortaleza por las generaciones futuras de defensores de la patria", ha indicado el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, en un comunicado oficial.
En cuanto a Tsvetkovoe, el Ministerio de Defensa ha indicado que el Grupo Vostok seguido penetrando en territorio ucraniano hasta "liberar" esta localidad. Además, la captura de Tsvetkovoe supone una "cabeza de puente" para "la completa liberación de la región de Zaporiyia", según medios oficiales rusos.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Valeri Gerasimov, ha visitado por su parte este domingo a las tropas rusas desplegadas en Ucrania y ha destacado que durante las dos primeras semanas del mes de febrero han logrado capturar una docena de localidades del este del país.
"A pesar de las condiciones meteorológicas del invierno, las fuerzas combinadas y unidades militares han liberado doce poblaciones en las dos primeras semanas de febrero", ha destacado Gerasimov. (Europa Press).
00:10
Ucrania ataca infraestructuras de hidrocarburos en territorio ruso
Kiev también está atacando territorio ruso con drones, en particular sus infraestructuras de hidrocarburos, con el fin de debilitar el esfuerzo bélico de las fuerzas rusas, cuya ofensiva en Ucrania pronto entrará en su cuarto año y ha causado al menos decenas de miles de muertos.
El gobernador de la región fronteriza de Briansk, en Rusia, Alexander Bogomaz, afirmó que cinco municipios y parte de la ciudad de Briansk se habían quedado sin calefacción ni electricidad “como resultado de un ataque enemigo” con drones ucranianos durante el domingo.
El ejército ucraniano también reivindicó el ataque este domingo a la terminal petrolera Tamanneftegaz, cerca del pueblo de Volna, en la región de Krasnodar. “El ataque (...) ha sido confirmado. Se ha informado de un incendio en el lugar”.
El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, indicó ese mismo día que un almacén de productos petrolíferos había sido alcanzado en el puerto de la localidad de Volna, a orillas del mar Negro.
Volna alberga el puerto de Taman, en la península del mismo nombre. Esta infraestructura, situada cerca del puente de Kerch y de Crimea, se utiliza para el transbordo de cereales, productos petrolíferos y químicos.
“Un depósito de petróleo, un almacén y varias terminales han resultado dañados”, afirmó el gobernador, que informó de dos heridos y del despliegue de un centenar de bomberos para extinguir “varios focos de incendio”.
Las fuerzas ucranianas también afirmaron haber llevado a cabo varios ataques más en las últimas 24 horas contra instalaciones militares en la Ucrania ocupada. (AFP)
00:05
Unos 1.600 edificios en Kiev siguen sin calefacción
Las autoridades locales estiman que unos 1.600 edificios en Kiev siguen sin calefacción como consecuencia del bombardeo aéreo ruso contra la infraestructura energética, mientras que las fuerzas ucranianas se atribuyeron la responsabilidad del ataque a una terminal petrolera en Rusia.
De los 2600 edificios privados de calefacción tras un ataque ruso masivo el jueves contra Kiev, "unos 500 edificios siguen sin calefacción", indicó el domingo en Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.
Estos 2600 edificios se suman a los más de 1.100 edificios residenciales —de un total de 12.000 en la capital— que ya se encontraban sin calefacción tras los ataques rusos de las últimas semanas, que dañaron de forma permanente la central que los abastecía, lo que eleva a 1.600 el número total de edificios que actualmente carecen de calefacción.
Los ataques rusos contra la red energética ucraniana han provocado la peor crisis energética del país desde el inicio de la ofensiva de Moscú en febrero de 2022, con cientos de miles de hogares sin calefacción ni electricidad y temperaturas que en ocasiones bajan de los -20 °C.
Las infraestructuras ferroviarias de las regiones de Odessa (sur) y Dnipropetrovsk (centro-este) también han resultado dañadas en los ataques nocturnos rusos, según ha informado el viceprimer ministro Oleksiï Kouleba en Telegram. (AFP).
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.454 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.