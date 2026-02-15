Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenski confía que los encuentros en Ginebra de la próxima semana "sean realmente productivos"

00:01

Zelenski confía que los encuentros en Ginebra sean realmente productivos, afirma en la red X

He mantenido una conversación con los enviados del presidente Trump, @SteveWitkoff y @JaredKushner, antes de las reuniones trilaterales en Ginebra. Confiamos en que los encuentros sean realmente productivos. También hablamos de algunos acontecimientos posteriores a las reuniones de Abu Dabi.

No todo puede compartirse por teléfono, y nuestro equipo negociador presentará la posición de Ucrania la semana que viene. También mencioné nuestra reunión con el secretario de Estado de EE.¿UU., Marco Rubio. Apreciamos enormemente que Estados Unidos mantenga de forma constante un enfoque constructivo y esté dispuesto a ayudar a proteger vidas. Agradezco al presidente Trump, a su equipo y al pueblo de Estados Unidos su apoyo.