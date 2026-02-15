Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenski confía que los encuentros en Ginebra de la próxima semana "sean realmente productivos"
- Zelenski califica de "locura" la posibilidad de entregar el Donbás como pide Moscú
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.453 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El presidente ucraniano asegura que "dos meses de alto el fuego" serán suficientes para ir a elecciones
- EE.UU. no sabe si los rusos "van en serio para acabar con la guerra"
- Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en ranas venenosas, según varios países europeos
- Zelenski pide a Trump y al Congreso estadounidense que aprueben ya las garantías de seguridad
- Al menos dos muertos y cinco heridos por un ataque con misiles ucranianos en la región rusa del Bélgorod
- Ucrania y Rusia, con la mediación de EE.UU., volverán a negociar el 17 y 18 de febrero en Ginebra
Guerra de Ucrania, última hora en directo
-
00:01
Zelenski confía que los encuentros en Ginebra sean realmente productivos, afirma en la red X
He mantenido una conversación con los enviados del presidente Trump, @SteveWitkoff y @JaredKushner, antes de las reuniones trilaterales en Ginebra. Confiamos en que los encuentros sean realmente productivos. También hablamos de algunos acontecimientos posteriores a las reuniones de Abu Dabi.
No todo puede compartirse por teléfono, y nuestro equipo negociador presentará la posición de Ucrania la semana que viene. También mencioné nuestra reunión con el secretario de Estado de EE.¿UU., Marco Rubio. Apreciamos enormemente que Estados Unidos mantenga de forma constante un enfoque constructivo y esté dispuesto a ayudar a proteger vidas. Agradezco al presidente Trump, a su equipo y al pueblo de Estados Unidos su apoyo.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.453 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.